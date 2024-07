Bartwuchs: Eine Frage der Haare

Warum ist das Wasser nass? Es gibt Fragen, die schwer zu beantworten sind. Auch die: Warum tragen Männer Bärte? Ein Kollege aus der Redaktion gibt eine ehrliche Antwort. Weil er zu faul ist, sich täglich zu rasieren. Oder einfach, weil Mann es kann. Vielleicht auch, um männlicher zu wirken?

Jetzt näherte sich ein Forschertrio aus Polen und Italien dem haarigen Thema. Sie befragten 414 polnische Männer im Alter zwischen 18 und 40 Jahren. Die Bartträger sollten Angaben dazu machen, wie viel sie in die Pflege der Gesichtshaare investieren, über ihre sozialen Motive, den Wettbewerb mit Geschlechtsgenossen und den Stress in der Rolle als Mann. Die Ergebnisse veröffentlichten die Forscher in einem Fachblatt, in dem es um Sexual-Verhalten geht. Demnach legen Männer mit üppiger Gesichtsbehaarung offensichtlich mehr Wert auf dauerhafte Beziehungen und sorgen sich stärker um die Familie als Geschlechtsgenossen mit weniger Bart. Die Gesichtsbehaarung als Signal an die Gesellschaft, dass der Bartträger eher an langfristigen Bindungen denn an kurzfristigen sexuellen Abenteuern interessiert ist. Zugleich war der Stress in der Geschlechterrolle bei den Bartträgern geringer. Die Gesichtsmatte ist demnach kein billiger Versuch, Defizite in der Männlichkeit zu kaschieren.

Zusammengefasst kommen die Forscher zu der Erkenntnis: Je mehr Bart, desto mehr Familienmensch. Unser Einwand: Es soll Männer geben, die sich mit Wonne täglich die Stoppeln rasieren. Weil der Gesichtsteppich nur juckt und zur Bakterienschleuder mutieren kann. Oder auch, weil die Lebenspartnerin mindestens mit Kuss-Entzug droht. Auch diese Männer sollen Familien gefühlvoll durch bartlose Zeiten gebracht haben.