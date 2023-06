Bart-Wettbewerb

Ein Kampf der Koteletten herrscht bei der Bart-WM in Burghausen

Plus Die Welt war zu Gast in Burghausen. Also, die haarige Welt. Mehr als 300 Bart-Verrückte zwirbeln sich für die Bart-WM zurecht. Es geht um mehr als die Frage: Wer hat den Längsten?

Von Fabian Huber

In einem Kellergewölbe unter Burghausen starrt ein Mann mit Dracula-Umhang durch stechend rote Kontaktlinsen in einen Toilettenspiegel. Letzter Style-Check für Vlad Murariu. Er streicht seinen drei Handbreit langen Bart nach unten. Nach oben, über den Lippen, sprießen zwei Schnurrbarthälften, als wären sie haarige, sonnenanbetende Mini-Bananen. In 45 Minuten kann Murariu womöglich von sich behaupten, einen der schönsten Vollbärte der Welt zu tragen. Ein großer Tag.

Wer dachte, der Gipfel der Bärtigkeit liege im deutschen Nachmittagskochfernsehen, bei Lafer-Lichter-Lecker, hat sich noch nie auf den Weg zu den "World Beard and Moustache Championships" gemacht. Nennen wir sie der Einfachheit halber doch: Bart-WM. Zuletzt zweijährig zelebriert in Städten wie Antwerpen, Austin, Anchorage – dem Triple A der Bartmetropolen. Am vergangenen Wochenende aber, da war die Welt zu Gast im Stadtsaal des eher gamsbärtigen Burghausen (Kreis Altötting).

