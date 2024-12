Harry und William: Beim „Diana Award“ machen die Prinzen getrennte Sache

Seit ihrem Rückzug von den royalen Pflichten im Jahr 2020 haben Prinz Harry und Herzogin Meghan für viele Schlagzeilen gesorgt. Besonders die Veröffentlichung von Harrys Biografie Reserve im Jahr 2023 erschütterte das Vertrauen der britischen Royals in das Herzogpaar Sussex nachhaltig. Insbesondere das Verhältnis zwischen Harry und seinem älteren Bruder, Prinz William, gilt seither als äußerst angespannt. Diese Kluft zwischen den beiden Brüdern wird einmal mehr beim diesjährigen Diana Award sichtbar.

Diana Award: Bei diesem Event zu Ehren ihrer Mutter sind die Prinzen nicht dabei

Der Award wurde vor 25 Jahren ins Leben gerufen, um das Erbe von Prinzessin Diana, der Mutter von William und Harry, zu ehren. Die Auszeichnung würdigt junge Menschen weltweit, die durch soziales Engagement und humanitäre Projekte positiven Wandel bewirken, schreibt die britische Zeitung Mirror zu der Veranstaltung. In diesem Jahr werden 200 Preisträger aus 45 Ländern ausgezeichnet – ein Rekordjahr für die Organisation. Die Verleihung fand am 5. Dezember 2024 virtuell statt und konnte über den offiziellen YouTube-Kanal des Awards verfolgt werden.

Prinz William und Prinz Harry machen im Kontext der Verleihung allerdings erneut Schlagzeilen, da sie die Preisträger des Awards nicht gemeinsam ehren. William verfasste einen Brief auf dem offiziellen Kensington-Palace-Papier, in dem er die „außergewöhnlichen“ Preisträger für ihre „Freundlichkeit und ihr Mitgefühl“ lobte. Er betonte, wie stolz Diana auf ihre Leistungen wäre und hob die Bedeutung von positivem Wandel in einer unsicheren Welt hervor. Der komplette Brief ist auf der Website der Zeitung Daily Mail zu lesen.

Harry hingegen nahm eine Videobotschaft auf, die während der Zeremonie abgespielt wurde. Er sprach davon, wie seine Mutter ihn weiterhin inspirierte, und betonte die Herausforderungen der heutigen Welt, von systemischer Ungerechtigkeit bis hin zu mentaler Gesundheit, heißt es beim Mirror.

Royals: Prinz William und Prinz Harry vermeiden den Kontakt

Trotz der Bedeutung des Anlasses scheuen die Brüder den direkten Kontakt. Während William seinen Brief bereits im Vorfeld veröffentlichte, wurde Harrys Videobotschaft separat eingebunden. Dieses Muster – getrennte Auftritte und Botschaften – zeigt, wie tief die Kluft zwischen den Brüdern weiterhin ist. Bereits im März dieses Jahres gab es bei einer ähnlichen Veranstaltung – dem Diana Legacy Award – keine Annäherung: William war in London persönlich anwesend, Harry schaltete sich per Livestream dazu, nachdem sein Bruder die Bühne verlassen hatte, erinnert die Daily Mail.

Während William zahlreichen Medienberichten zufolge angeblich keinen Kontakt mehr zu seinem Bruder sucht, scheint Harry weiterhin Hoffnung auf eine Versöhnung zu hegen. Insbesondere zu seinem Vater, König Charles, soll Harry laut Insidern eine Annäherung wünschen. Doch Charles, der seinen Lebensabend in Frieden verbringen möchte, zeigt bislang wenig Interesse an weiteren Dramen mit seinem jüngeren Sohn in der Hauptrolle.

Auch außerhalb der Königsfamilie könnte Harry vor Herausforderungen stehen. Mit Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus im Jahr 2025 stehen Harry und Meghan in den USA unter Druck, da Trump die beiden schon einmal öffentlich ins Visier genommen hat. Harry könnte in diesem Zusammenhang gar sein Visum verlieren.