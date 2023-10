Royals

vor 48 Min.

Thronfolger der neuen alten Art: Wie sich William als Prince of Wales macht

Prinz William steht auf Platz zwei, was die Beliebtheit der Königshaus-Mitglieder in der Bevölkerung betrifft. Noch beliebter ist nur seine verstorbene Großmutter – die Queen.

Plus Prinz William ist kein Rebell. In seiner jetzigen Rolle als Prince of Wales erinnert er in vielem an seinen Vater Charles. Und doch stellt er Traditionen infrage.

Von Susanne Ebner

Thronfolger ist nicht gleich Thronfolger. Prinz William jedenfalls fällt insbesondere durch eine Eigenschaft auf: Er tanzt nicht aus der Reihe. Sein Vater, heute König Charles III., hielt als Prince of Wales zwar einerseits die royale Etikette ein, bombardierte aber trotzdem Ministerinnen und Minister der britischen Regierung mit Briefen. Seit gut einem Jahr ist William selbst Prince of Wales, hält sich aber diesbezüglich vornehm zurück. Und im Gegensatz zu seinem Bruder Prinz Harry hat er auch nie über sein Schicksal als Mitglied des Königshauses geklagt. Er ist kein Revolutionär, kein Rebell. Doch hinter den Kulissen, da sind sich Experten einig, stellt William still und leise Traditionen infrage, die das Königshaus lange für selbstverständlich gehalten hat.

Wie sein Vater, der 64 Jahre lang Prince of Wales war, scheint er die Rolle in seinem Sinne zum Besseren verändern zu wollen – von der Auswahl der Hoflieferanten bis zu seinem Engagement für den Anbau von Seetang zum Schutz der Umwelt. Er werde als Modernisierer der Monarchie inszeniert, der gleichzeitig wichtige Traditionen bewahrt, sagt Pauline Maclaran, die an der Royal Holloway University London forscht und ein Buch zum Königshaus verfasst hat, im Gespräch mit unserer Redaktion.

