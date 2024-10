Mehr als 300.000 Menschen in Deutschland erleiden jährlich einen Herzinfarkt. Dies geht aus Zahlen der Deutschen Herzstiftung hervor. Die Angst, selbst einmal einen Herzinfarkt zu erleiden, ist daher bei vielen Menschen groß. Es gibt allerdings Wege, um das eigene Herzinfarkt-Risiko zu senken und einen Herzinfarkt zu vermeiden. Eine Kombination aus gesunder Lebensweise und regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen sind entscheidend. Was Sie selbst tun können, um Ihr Herzinfarkt-Risiko deutlich zu senken, erfahren Sie in diesem Artikel.

Übrigens: Die meisten Menschen wissen gut über die Anzeichen eines Herzinfarktes Bescheid, wenn es um Männer geht. Erleiden Frauen einen Herzinfarkt unterscheiden sich die Symptome allerdings. Erste Anzeichen eines Infarktes können sich übrigens schon im Mund zeigen.

Herzinfarkt vorbeugen: So einfach senken Sie Ihr Risiko deutlich

Fans von Junkfood werden dies wahrscheinlich nur ungern hören, aber ja, die Ernährung spielt wie so oft auch beim Thema Herzinfarkt eine entscheidende Rolle. Laut der Mayo Clinic sollte die optimale Ernährung für ein Leben mit geringem Herzinfarkt-Risiko reich an Gemüse, Obst, Vollkornprodukten und mageren Proteinen, wie Fisch und Hülsenfrüchten sein. Die Experten empfehlen zudem, gesättigte Fette, Transfette, Salz und Zucker zu reduzieren. Die Deutsche Herzstiftung betont ebenfalls die Bedeutung einer mediterranen Ernährung mit hohem Gemüse- und Fischanteil und wenig Fleisch, um das Risiko für koronare Herzkrankheiten zu senken.

Hand in Hand mit einer gesunden Ernährung geht auch das Thema Bewegung. Während die American Heart Association für Menschen, die ihr Herzinfarkt-Risiko senken möchten, mindestens 150 Minuten moderate oder 75 Minuten intensive Aerobic-Übungen pro Woche empfiehlt, rät die Deutsche Herzstiftung zu wenigstens 30 Minuten Ausdauerbelastung an den meisten Tagen der Woche. Dazu zählen unter anderem schnelles Gehen oder auch Radfahren. Die Heart Association merkt außerdem an, dass auch Krafttraining an zwei oder mehr Tagen in der Woche sinnvoll sein kann, um das Herzinfarkt-Risiko zu senken.

Wer auf die oben genannten Punkte achtet, der könnte im gleichen Zug auch einen Blick auf das eigene Gewicht werfen, denn den Experten der Mayo Clinic zufolge erhöht Übergewicht, insbesondere Bauchfett, das Risiko eines Herzinfarkts. Das Körpergewicht sollte daher überwacht und wenn nötig reduziert werden, um einen gesunden Body-Mass-Index (BMI) zu halten. Bereits eine kleine Gewichtsreduktion könne das Risiko signifikant senken, indem sie den Blutdruck und die Cholesterinwerte verbessert.

Rauchen gilt schon länger als großer Risikofaktor für Herzerkrankungen – entsprechend kann das Risiko für Herzkrankheiten nach einem Jahr ohne Rauchen auf etwa die Hälfte des Risikos eines Rauchers sinken​, erklärt die Mayo Clinic. Tatsächlich beginnt das Risiko eines Herzinfarkts bereits einen Tag nach dem Aufhören zu sinken. Die Deutsche Herzstiftung fügt hinzu, dass jede Zigarette das Risiko eines Herzinfarkts erhöht und das Aufhören das Risiko erheblich verringert.

Auch die Auswirkungen von mangelndem Schlaf oder zu viel Stress auf die Herzgesundheit sollten nicht unterschätzt werden. Gesundheitsportale wie der National Health Service (NHS) aus Großbritannien sowie die Mayo Clinic empfehlen, dass Erwachsene mindestens sieben Stunden Schlaf pro Nacht bekommen sollten. Denn schlechter Schlaf könne dazu führen, dass das Risiko für Fettleibigkeit, Bluthochdruck und Herzkrankheiten steigen. Stress täte sein Übriges und könne zu ungesunden Verhaltensweisen und erhöhtem Blutdruck führen, was das Risiko für einen Infarkt erneut deutlich steigert. In diesem Zusammenhang interessant: Herzinfarkte ereignen sich oft an einem Montag. Das könnte auch mit dem Stress zusammenhängen, der mit dem Start in die neue Woche einhergeht.

Herzinfarkt-Risiko senken - Wie groß sind die Auswirkungen?

Wenn alle diese Maßnahmen zusammen angewendet werden, zeigen Daten, dass das kombinierte Risiko für Herzinfarkte drastisch reduziert werden kann. Eine umfassende Metaanalyse von Studien, die in verschiedenen Quellen wie der Mayo Clinic und der American Heart Association zitiert wird, schätzt, dass eine konsequente Einhaltung aller gesunden Lebensstilfaktoren das Risiko eines Herzinfarkts um bis zu 80 Prozent reduzieren könne.

Bei aller vorbeugenden Maßnahmen gilt jedoch, dass regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen ein entscheidender Faktor sind, um einen Herzinfarkt zu verhindern. Die NHS empfiehlt daher, regelmäßige Blutdruck- und Cholesterin-Tests sowie Diabetes-Screenings bei einem Arzt durchführen zu lassen, um das Herzinfarktrisiko zu minimieren.

Übrigens: Vielen Menschen ist nicht bekannt, dass Schuppenflechte dafür verantwortlich sein kann, dass das Risiko für einen Herzinfarkt und auch einen Schlaganfall ansteigt.