Hilft Kaffee beim Abnehmen? Diese drei Tricks können Sie nutzen

Viele Menschen beginnen ihren Tag mit einer Tasse Kaffee, wenngleich das unter bestimmten Voraussetzungen nicht immer eine gute Idee ist. Kein Wunder also, dass sich Kaffeetrinker regelmäßig fragen, ob das geliebte Ritual auch gesundheitliche Vorteile mit sich bringen kann. Beispielsweise hört man immer wieder, dass Kaffee zu den Lebensmitteln zählt, die beim Abnehmen helfen können. Doch stimmt das wirklich? Und wie stark kann die Wirkung von Kaffee bei der Gewichtsabnahme sein? Diese Fragen beantworten wir Ihnen im folgenden Artikel.

Kann man mit Kaffee gut abnehmen?

Prinzipiell - das bestätigen mehrere Studien - kann Kaffee potentiell beim Abnehmen unterstützen. Hauptsächlich geschieht dies durch seinen Hauptwirkstoff Koffein. Koffein ist bekannt dafür, dass es den Stoffwechsel anregen und die Fettverbrennung erhöhen kann. Studien haben gezeigt, dass Koffein den Ruhestoffwechsel um drei bis elf Prozent steigern kann, wobei größere Dosen tendenziell einen stärkeren Effekt haben sollen. Dies kann dazu führen, dass der Körper mehr Kalorien verbrennt, auch wenn er sich gerade nicht bewegt und sich in einer Ruhephase befindet.

Darüber hinaus kann Koffein laut einer niederländischen Studie die Freisetzung von Fettsäuren aus dem Fettgewebe stimulieren, indem es das Nervensystem aktiviert und die Ausschüttung des Hormons Epinephrin, besser bekannt als Adrenalin, erhöht, das Fettzellen signalisiert, Fette freizusetzen. Diese Effekte können besonders ausgeprägt sein bei Personen, die nicht regelmäßig Kaffee konsumieren.

Allerdings sollten Abnehmwillige beachten, dass die langfristigen Auswirkungen von Kaffee auf das Gewichtsmanagement weniger klar sind, als man vielleicht annehmen würde. Eine ältere Untersuchung der Universität Tübingen deutet darauf hin, dass Menschen im Laufe der Zeit eine Toleranz gegenüber den Effekten von Koffein entwickeln können, was die Wirksamkeit von Kaffee als langfristige Strategie zur Gewichtsreduktion verringert. Häufig liest man zudem, Kaffee habe eine besonders gute Wirkung, um Bauchfett loszuwerden. Dies ist durch aktuelle Studien allerdings nicht gedeckt, vielmehr tritt der Effekt der verbesserten Fettverbrennung eher allgemein auf, statt spezifisch am Bauch. Wenn Sie in diesem Bereich abnehmen möchten, könnte es sich lohnen, eine bestimmte Angewohnheit loszuwerden.

Gewicht durch Kaffee verlieren: Welche Tricks kann man sich zunutze machen?

Wenn Sie durch Kaffee die Gewichtsabnahme positiv beeinflussen wollen, gibt es mehrere Tricks, die Sie anwenden können, um einen maximalen Effekt zu erzielen. Experten der Mayo Clinic empfehlen in diesem Zusammenhang:

Kaffee ohne Zusätze: Um die kalorienarmen Vorteile von Kaffee zu nutzen, ist es am besten, ihn schwarz zu trinken, ohne Zucker, Sahne oder Milch hinzuzufügen. Diese Zusätze können die Kalorienzahl signifikant erhöhen und die potentiellen Vorteile für die Gewichtsabnahme zunichtemachen.

Timing des Kaffeekonsums : Das Trinken von Kaffee vor körperlichen Aktivitäten kann die sportliche Leistung verbessern und dadurch helfen, mehr Kalorien zu verbrennen. Koffein erhöht die Ausdauer und kann dazu führen, dass man während des Trainings aktiver ist und mehr Energie verbraucht.

Energiebilanz im Blick behalten: Während Kaffee den Stoffwechsel anregen und die Fettverbrennung fördern kann, ist es wichtig, eine negative Energiebilanz zu erreichen, bei der man mehr Kalorien verbraucht, als man zu sich nimmt. Dies bedeutet, dass Kaffee am besten im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung und regelmäßigen körperlichen Aktivität verwendet werden sollte.

Die optimale Menge an Kaffee, die man täglich zu sich nehmen sollte, um von den potentiell positiven Effekten zu profitieren, variiert natürlich je nach individueller Toleranz gegenüber dem Koffein und anderen gesundheitlichen Faktoren. Allgemein wird in der Literatur laut der Mayo Clinic oft eine Menge von etwa drei bis vier Tassen Kaffee pro Tag als nützlich für gesunde Erwachsene erachtet.

So nützlich Kaffeekonsum beim Abnehmen sein kann, vergessen Sie nicht, dass zu viel Koffein bei manchen Menschen laut der Techniker Krankenkasse zu Schlafproblemen, Nervosität und anderen Nebenwirkungen führen kann. Sie sollten daher Ihre eigene Reaktion auf Koffein genau überwachen, um negative Effekte zu vermeiden.

Übrigens: Wer nach einem guten Start plötzlich kein Gewicht mehr verliert, ist oft frustriert. Experten haben drei Gründe ausgemacht, warum das Gewicht stagniert und man nicht mehr abnimmt. Helfen kann dabei auch, regelmäßige Bewegung in den Tagesablauf einzubauen - beispielsweise in Form von Spaziergängen.