Hilft Wasser trinken beim Abnehmen?

Ein paar Gläser Wasser mehr zur rechten Zeit und schon purzeln die Pfunde? Was an diesem Abnehm-Trick dran ist, erfahren Sie hier.

Jeder der schon einmal mit seinem Gewicht unzufrieden war, überlegt, wie er überschüssige Pfunde möglichst leicht loswerden kann. Neben viel Sport und einer ausgewogenen Ernährung wird auch immer wieder das Trinken von Wasser als eine Art "Wundermittel" beim Abnehmen gehandelt - ähnlich wie Reis und Haferflocken. Aber kann man durch Wassert trinken wirklich Gewicht verlieren?

Kann man mit viel Wasser trinken abnehmen?

Tatsächlich kann das Trinken von Wasser positiv beim Abnehmen unterstützen. Folgende Punkte tragen dazu bei:

Wasser hilft dabei, Kalorien zu verbrennen

zu verbrennen Wasser kann den Appetit unterdrücken

Wasser hat selbst keine Kalorien und ist ein guter Ersatz für zuckerhaltige Getränke

Der offensichtlichste Vorteil von Wasser gegenüber anderen Getränken ist, dass es laut der Deutschen Apotheker Zeitung komplett kalorienfrei ist, da es keine Nährstoffe enthält, die Energie liefern. Im Gegensatz zu vielen anderen Getränken wie Limonade, Fruchtsäften oder alkoholischen Getränken enthält Wasser keine Kohlenhydrate, Proteine oder Fette, die Kalorien liefern und damit zu einer Gewichtszunahme führen könnten. Es liegt daher auf der Hand, dass jemand, der zu seinen Mahlzeiten regelmäßig Wasser trinkt, statt zu einem Softdrink zu greifen, automatisch weniger Kalorien aufnimmt und dadurch sein Gewicht besser halten kann beziehungsweise auch leichter abnimmt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Wasser trinken kann laut einer Studie, die im International Journal of Obesity veröffentlicht wurde, auch dazu beitragen, langfristige Gewichtszunahme zu verhindern. Im Allgemeinen nimmt der durchschnittliche Mensch alle vier Jahre etwa 1,45 kg zu. Die Steigerung Ihrer täglichen Wasseraufnahme um eine Tasse kann diese Gewichtszunahme um 0,13 kg reduzieren. Das Ersetzen einer Portion eines zuckerhaltigen Getränks durch eine Tasse Wasser kann die Gewichtszunahme über vier Jahre um 0,5 kg reduzieren, so die Ergebnisse der Studie.

Abnehmen durch Wasser trinken: Wasser hilft, den Stoffwechsel anzukurbeln

Wasser ist also ein guter Ersatz für zuckerhaltige Getränke, allerdings kann Wasser noch mehr: Laut mehrerer Studien kann Trinkwasser auch dazu führen, dass der Körper etwas mehr Kalorien verbrennt. Die meisten Studien, die in der National Library of Medicine zu finden sind, untersuchten dazu die Auswirkungen, die das Trinken von einem halben Liter haben kann. Laut der Studien erhöht das Wasser trinken die Menge an Kalorien, die verbrannt werden, was als Ruheenergieumsatz bekannt ist. Bei Erwachsenen wurde gezeigt, dass der Ruheenergieumsatz innerhalb von 10 Minuten nach dem Trinken von Wasser um 24-30 Prozent ansteigen kann. Dies hält laut der Studienautoren mindestens 60 Minuten an. Eine weitere Studie bestätigte diese Ergebnisse und stellte bei übergewichtigen und fettleibigen Kindern eine Steigerung des Ruheenergieumsatzes um 25 Prozent fest, nachdem sie kaltes Wasser getrunken hatten.

Mehrere andere Studien haben ebenfalls übergewichtige Menschen überwacht, die für einige Wochen täglich 1 bis 1,5 Liter Wasser tranken. Dabei wurde eine signifikante Reduktion des Gewichts, des Body-Mass-Index (BMI), des Taillenumfangs und des Körperfetts festgestellt. Die Ergebnisse könnten offenbar noch stärker sein, wenn das Wasser, welches getrunken wird, kalt ist, denn kaltes Wasser verbrauche laut der Studien zusätzliche Kalorien, weil der Körper das Wasser auf Körpertemperatur erhöhen müsse.

Lesen Sie dazu auch

Übrigens: Im Internet werden auch immer wieder spezielle Fruchtgummis angepriesen, die beim Abnehmen helfen sollen. In der Regel haben die meisten von ihnen aber gefährliche Inhaltsstoffe und halten die Versprechen nicht.

Wasser vor den Mahlzeiten drosselt das Hungergefühl

Zu guter Letzt kann Wasser durch einen recht bekannten Abnehm-Trick dabei helfen, die Pfunde purzeln zu lassen. Vor der Mahlzeit sollte dazu einfach etwas Wasser getrunken werden. Wasser trägt laut einem Beitrag auf der Website der Johns Hopkins Universität dazu bei, dem Gehirn Sättigung zu signalisieren. Trinkt man ausreichend vor Mahlzeiten, kann dies dazu führen, die Nahrungsaufnahme zu reduzieren. Meist könnten ein bis zwei Gläser Wasser diesen Effekt bereits erzielen.

Trotz aller vielversprechender Studienergebnisse sollten sich Abnehmwillige aber immer vor Augen führen, dass Wasser trinken immer nur als ein hilfreiches Element bei der Gewichtsreduktion und keinesfalls als "Wundermittel" betrachtet werden sollte. Wasser kann den Abnehm-Prozess unterstützen indem es den Ruheenergieverbrauch erhöht, den Appetit reduzieren kann und zur Vermeidung von kalorienreichen Getränken beiträgt. Jedoch ist für signifikanten und nachhaltigen Gewichtsverlust eine Kombination aus ausgewogener Ernährung, regelmäßiger Bewegung und einem gesunden Lebensstil erforderlich. Wasser ist also eine wichtige, aber nur eine von mehreren Säulen im Prozess des Abnehmens. Ähnlich wie ein Cheat Day kann Wasser bei einer Diät unterstützen. Ein gewisses Maß an Selbstdisziplin ist aber weiterhin gefordert.

Bitte beachten Sie, dass die im Artikel bereitgestellten Informationen und Tipps nicht als medizinischer Rat betrachtet werden sollten. Abnehmen ist ein individueller Prozess, der von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Es wird empfohlen, vor Beginn einer Diät oder eines neuen Ernährungs- und Bewegungsprogramms einen qualifizierten Gesundheitsexperten zu konsultieren. Die Informationen in diesem Artikel dienen lediglich der allgemeinen Aufklärung und sollten nicht als spezifische Anleitung für Ihre persönliche Gesundheitssituation verstanden werden.