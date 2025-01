Hotel-Katastrophe in türkischem Skigebiet: 15-köpfige Familie unter den Todesopfern

Feuer im türkischen Skiresort Kartalkaya – und das zur beliebtesten Winterurlaubs-Zeit in den türkischen Schulferien: Bei einem Feuer in einem Hotel sind in der Provinz Bolu im Nordwesten der Türkei mindestens 76 Menschen ums Leben gekommen.

Innenminister Ali Yerlikaya korrigierte die Zahl der Opfer am 21. Januar nach oben, nachdem das Ausmaß der Katastrophe sichtbarer wurde. Außerdem gebe es Dutzende Verletzte. Bisher seien 52 Tote identifiziert, sagte der Innenminister und sprach von „Landsleuten“. Das Feuer in dem Hotel hatte die 238 Gäste in der Nacht überrascht.

Feuerkatastrophe in der Türkei: 15-köpfige Familie von Stewardess kommt ums Leben

Warum das Feuer in dem Hotel im Skigebiet ausgebrochen ist, dazu gibt es nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu derzeit noch keine genauen Erkenntnisse. Auf den Notfall hin sind 30 Feuerwehrautos und 28 Rettungswagen zum Einsatz ausgerückt. Zuerst war noch von zehn Toten ausgegangen worden, ehe die Zahl in den Stunden darauf stark anstieg. Das zwölfstöckige Hotel ist an einen Hang gebaut, was den Einsatz erschwert habe, so der Innenminister.

Unter den zahlreichen Opfern der Brandkatastrophe befand sich derweil eine 15-köpfige Familie aus der Türkei. Dabei handelt es sich um eine Mitarbeiterin der Fluggesellschaft Turkish Airlines, die gemeinsam mit 14 Familienangehörigen in dem 4-Sterne-Hotel getötet wurde, wie die Airline mittlerweile bestätigte.

Feuer in Hotel im türkischen Ski-Resort: Mindestens 76 Menschen tot

Der Sender ntv berichtet, die Fassade des Hotels bestehe aus Holz – deshalb habe sich das Feuer besonders schnell ausbreiten können. Auf Videos war zu sehen, wie Menschen in der Nacht versuchten, sich mit aneinander geknüpften Bettlaken selbst aus den Fenstern zu retten oder in den obersten Stockwerken nach Hilfe rufen. „Wir können nicht runter, helft uns“, schreien sie aus dem Fenster des Hotels. Hinter ihnen sind Flammen zu sehen, das Dach und die oberen Stockwerke brennen. Die unten Stehenden antworten teils hilflos: „Wo ist die Feuerwehr?“

Brand in Ski-Resort in Türkei: Menschen retteten sich mit Bettlaken

Ein Augenzeuge berichtete der Zeitung Hürriyet, er habe beobachtet, wie Menschen aus dem Fenster gesprungen seien. Durch die starke Rauchentwicklung habe man die Treppen zum Notausgang kaum finden können. Das Skigebiet Kartalkaya in der Provinz Bolu ist bei Einheimischen beliebt.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sprach den Opfern sein Beileid aus und sagte, Schuldige würden zur Rechenschaft gezogen. Er verkündete einen Tag Staatstrauer. Der Hotelbesitzer und acht weitere Personen wurden nach offiziellen Angaben festgenommen. Was ihnen vorgeworfen wurde, war zunächst unklar. Vorfälle in der Vergangenheit zeigen jedoch, dass die Türkei oftmals Probleme mit Gebäudeschutzmaßnahmen hat. Dazu gehört das verheerende Erdbeben Anfang 2023 mit fast 50.000 Todesopfern, Experten machen für das Ausmaß mitunter die Bausubstanz verantwortlich.

Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeigte sich bestürzt. „Meine Gedanken sind bei den Opfern dieser Katastrophe, die im Skiurlaub über sie hereingebrochen ist. Für ihre Familien und Freunde ist das ein jäher Verlust und unfassbarer Schmerz. Ihnen gilt unser ganzes Mitgefühl. Den Verletzten wünsche ich eine rasche Genesung“, hieß es in einem Schreiben Steinmeiers an seinen türkischen Amtskollegen Erdogan. (mit dpa)