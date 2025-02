ICE kollidiert in Hamburg mit Sattelzug: Offenbar mindestens drei Verletzte

In Hamburg ist es am Dienstagnachmittag zu einem Zugunglück gekommen. Dabei stieß übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein ICE der Deutschen Bahn an einem Bahnübergang mit einem Sattelzug zusammen. Der Deutschen Presse-Agentur bestätigte ein Feuerwehrsprecher mindestens zwei Verletzte. Die Hamburger Morgenpost berichtet von drei verletzten Menschen. Einer von ihnen schwebe in Lebensgefahr.

Zugunglück in Hamburg: Drei Verletzte bei Zusammenstoß von ICE und Lastwagen

Der Unfall hatte sich um kurz nach 14 Uhr im Hamburger Stadtteil Rönneburg ereignet, den der Zug auf der Strecke zwischen Hamburg-Harburg und dem niedersächsischen Maschen passiert. Es seien, so berichten mehrere Medien, 279 Menschen an Bord des ICEs gewesen.

Am Nachmittag läuft die Evakuierung des Zuges, der Zugverkehr wurde auf der Strecke eingestellt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, also warum der Lastwagen auf dem Bahnübergang gestanden hatte, ist noch nicht bekannt.

Die Hamburger Feuerwehr ist „mit zahlreichen Einsatzkräften im Einsatz“, wie sie beim Kurznachrichtendienst X mitteilte.