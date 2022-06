Klima, Krieg und Luftverkehr: Alle Infos zur ILA 2022 in Berlin

2020 fiel die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung aus, nach vier Jahren Pause kehrt die ILA in Berlin mit voller Kraft zurück. Im Vordergrund: das Militär.

Turnusmäßig alle zwei Jahre findet die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung statt, im Corona-Jahr 2020 fiel sie jedoch ins Wasser. Nach vier Jahren Pause ist es nun wieder so weit: Am Mittwoch beginnt die ILA 2022 in Berlin-Schönefeld. Mehrere Hundert Aussteller aus Luft- und Raumfahrt präsentieren am Hauptstadtflughafen ihre technologische Errungenschaften.

Während die vergangenen Male klimabedingt der Wandel hinsichtlich Antriebstechnologie im Vordergrund stand, haben jüngere politische Entwicklungen das Programm beeinträchtigt: Militär spielt bei der ILA-Ausstellung in der Hauptstadt eine übergeordnete Rolle. Angesichts der Konfrontation zwischen Russland und den westlichen Ländern rückt vermehrt modernes Kriegsgerät in den Blickpunkt. Zu sehen gibt es etwa Kampfflugzeuge und Hubschrauber, die künftig auch in Diensten der Bundeswehr stehen.

ILA 2022: Bundeskanzler eröffnet Messe - Mega-Jets und Kriegsgerät

Es ist die erste ILA überhaupt seit der Inbetriebnahme des neuen Flughafen BER. Das Flugprogramm fällt deshalb kleiner aus als gewohnt. Der Grund: Wegen des regulären Flugbetriebs kann die zweite Start- und Landebahn nicht mehr für die Aeronautikmesse genutzt werden. Bundeskanzler Olaf Scholz eröffnet die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) am Mittwoch (22. Juni). Zu Flugschauen werden Kampfjets und Militärhubschrauber abheben, dazu gibt es große Maschinen zu bewundern.

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine floriert die Rüstungsindustrie, das zeigt sich auch bei der ILA 2022 in der deutschen Hauptstadt. Denn lange war bei der Luft- und Raumfahrtmesse nicht mehr so viel militärisches Fluggerät präsent. Das geschieht auch vor einem polarisierenden Hintergrund: Die Regierung ebnete im Frühjahr einem 100-Milliarden-Euro-Paket den Weg, mit dem die Bundeswehr in den kommenden Jahren modernisiert wird.

Boeing, Airbus und Co.: Die Aussteller der ILA 2022 in Berlin

Rund 550 Aussteller stellen auf der ILA in Berlin Exponate aus - das sind knapp halb so viele wie bei der letzten Auflage im Jahr 2018.

Neben großen und kleineren Unternehmen der Luftfahrtindustrie spielt der Militärkomplex eine bedeutende Rolle. US-Konzerne wie Boeing und Lockheed Martin (Hersteller des Kampfjets F-35) zeigen moderne Kampfjets, die dank des Mega-Finanzpakets der die Luftabwehr der Bundesregierung auf Vordermann bringen sollen.

Die ILA verfügt allerdings schon seit jeher auch über einen militärischen Teil, Höhepunkte der zivilen Luftfahrt kommen natürlich ebenfalls nicht zu kurz. So gibt es auch die (letzte gebaute) doppelstöckige A380 zu sehen, dazu einen A350-Testflieger sowie den Airbus-Transporter Beluga.

Der Airbus BelugaXL nach seinem Jungfernflug auf dem Flughafen Toulouse-Blagnac. Foto: Frederic Scheiber/AP (dpa)

Luft- und Raumfahrtausstellung ILA: Termine, Tickets, Kosten

Die ILA 2022 schließt am kommenden Sonntag (26. Juni) ihre Pforten. Offizielle Besuchertage gibt es bei der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin zwei: Die Tickets für Samstag und Sonntag waren jeweils auf 10.000 Besucher begrenzt. Und wie sieht es mit Tickets für die ILA aus? Für interessierte Privatbesucher ziemlich schlecht. Das Kontingent ist bereits ausverkauft, wie die offizielle Website mitteilt. Für das Wochenende hält das ILA-Programm eine Erhöhung der Flugshows bereit: An den Fachbesuchertagen heben dreimal täglich Fluggeräte ab, am Wochenende fünfmal.

Auch der Bereich Raumfahrt kommt nicht zu kurz: Ein "Space Pavillon" beleuchtet die Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel, Digitalisierung und Forschung sowie Prävention. Ministerien, Wissenschaft und Raumfahrtunternehmen präsentieren gemeinsam Innovationen für den Einsatz auf der Erde und im All. Ein Höhepunkt wird ein Talk mit dem deutschen Astronauten Matthias Maurer am dritten Messetag (Freitag, 24. Juni) sein.