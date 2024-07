Vater vergisst Tochter in Auto: Kind stirbt an Überhitzung

Nahe Venedig ist ein einjähriges Mädchen an Überhitzung gestorben, nachdem es ihr Vater über mehrere Stunden im Auto vergessen hatte. Wie die italienische Nachrichtenagentur ansa berichtet, hätte der Mann das Mädchen morgens in die Krippe bringen sollen, fuhr stattdessen aber zur Arbeit und stellte sein Fahrzeug mit dem Kind auf dem Rücksitz auf einem Parkplatz ab.

Kollegen entdecken das Kind im Auto und alarmieren den Vater

Während der Mittagspause bemerkten laut ansa Kollegen des Mannes das Kind im Auto und informierten umgehend den Vater, der daraufhin zum Auto eilte und die Rettungskräfte verständigte. Diese starteten umgehend Wiederbelebungsversuche und brachten das Kind in die Notaufnahme, jedoch verstarb das kleine Mädchen auf der Fahrt. Auch der Vater wurde mit einem Schock in Krankenhaus in Venedig gebracht und wird nun gemeinsam mit der Mutter des Mädchens psychologisch betreut.

Italien leidet derzeit unter einer Hitzewelle

Für den Tag des Unfalls sagten Meteorlogen den Höhepunkt der derzeitigen Hitzewelle im Land voraus, mit deutlich über 35 Grad in vielen Teilen des Landes. Im Süden wurden in den vergangenen Tagen sogar Temperaturen über 40 Grad erwartet. In dem Industriegebiet der Gemeinde Marcon, wo sich der Vorfall ereignet hat, herrschten 35 Grad.

Experten warnen immer wieder davor, Kinder in überhitzten Autos zurückzulassen

In Italien sind seit 2020 technische Systeme gegen das Vergessen von Kleinkindern in Kindersitzen gesetzlich vorgeschrieben, bei Nichtbeachtung drohen Geldstrafen. Mit dem Fall in Venedig gab es seither dennoch zwei Todesfälle. Laut der italienischen Zeitung vergaß im Juni 2023 ein Vater in Rom ein ebenfalls einjähriges Mädchen im Auto, als er es zur Kita bringen sollte. Experten warnen immer wieder davor, Kinder bei hohen Temperaturen in Autos zurückzulassen. (mit dpa)