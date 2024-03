Batterieblock

Tonnenschwere ISS-Trümmer rasen am Freitag auf die Erde zu

Tonnenschwere Trümmer in Form eines alten, ausrangierten Batterieblocks der ISS könnten am Freitag auf der Erdoberfläche einschlagen.

Ein alter ISS-Batterieblock, etwa so groß wie ein SUV, kreist als Weltraummüll durch das All – und rast nun in Richtung Erde. Am Freitag könnte er einschlagen.

Von Victoria Schmitz