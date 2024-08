Verloren in Bayern: Wie US-Moderator Jimmy Fallon sich am Tegernsee verlief

Die Amerikaner der Neuzeit gelten nicht gerade als Erfinder der Orientierung, sie verlassen sich sehr gerne auf das Navi und verwechseln auch mal Bayreuth mit Beirut. Der bekannte US-Moderator Jimmy Fallon wusste zwar immerhin, dass er in Bayern war - doch er verirrte sich trotzdem gnadenlos.

Jimmy Fallon hatte in Bayern das Adele-Konzert besucht

Das führte nun aber zu einer entzückenden Geschichte und wird den Freistaat in den USA touristisch eher noch populärer machen, als er es eh ist. Fallon („Tonight Show“) hatte am Freitag das Adele-Konzert in München besucht. Von seinem Hotel aus wollte er dann offenbar zum Tegernsee spazieren, verlief sich aber gründlich. Ohne Karte und mit fast leerem Handy habe er Felder durchquert und vergeblich versucht, per Anhalter weiterzukommen. Sogar Angst vor Schlangen habe er gehabt, berichtet der 49-Jährige mit deutschen Wurzeln auf Tiktok..

„I love Bavaria“ schreibt Jimmy Fallon auf TikTok

Dann stolperte Fallon in eine Autowerkstatt in Gmund, wo ihn ein junger Kfz-Mechaniker erkannte. Der rief seine Mutter, und gemeinsam ging es im grünen 90er-Jahre Golf Cabrio zurück ins Hotel. Die Radiomusik („One Night in Bangkok“, „Killer Queen“) begeisterte den Fernsehstar zusätzlich. „I love Bavaria“, schrieb er auf TikTok, wobei er das „love“ durch eine Breze ersetzt hat. Und die Retter lud er in seine populäre Fernsehshow ein.

In Paris macht Fallon Selfies mit Emmanuel Macron

Fallons Orientierung in der Großstadt ist offensichtlich besser - oder er hat in Paris kurz darauf ein Taxi genommen, um zum olympischen Basketball-Finale zu gelangen und Selfies mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu machen. Und später mit „Rolling Stones“-Sänger Mick Jagger im Stade de France. Seine nicht-prominenten bayerischen Retter wird er aber sicher nie vergessen.