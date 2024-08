Kate statt Catherine? Warum sich Prinz William richtig darüber ärgert

Ernsthaft, ruhig und pflichtbewusst – so präsentiert sich Prinz William bei seinen öffentlichen Auftritten. Doch auch der Familienmensch in ihm blitzt immer wieder durch, sei es in Form einer Anekdote über seine drei Kinder oder in Momenten, in denen er seine Rolle als zukünftiger König mit Würde und Bedacht wahrnimmt. Als 42-jähriger Thronfolger ist es für ihn essenziell, stets einen tadellosen Eindruck zu hinterlassen. Schließlich wird William eines Tages nach seinem Vater, König Charles III., den britischen Thron besteigen.

In der Öffentlichkeit gilt er als gut vorbereitet und diplomatisch, ein Bild, das ihm weitgehend Sympathie einbringt. Doch es gibt eine Sache, die den Prinzen von Wales regelmäßig auf die Palme bringt. Worum es sich handelt und wie ausgerechnet sein Bruder Harry und dessen Frau Meghan kürzlich in dieses Fettnäpfchen traten, erfahren Sie im Folgenden.

Kate statt Catherine? Dieser Fauxpas bringt Prinz William auf die Palme

Wer sich mit den britischen Royals beschäftigt, ist sicher schon einmal darüber gestolpert: Obwohl der Taufname von Williams Ehefrau „Catherine Elizabeth“ lautet, wird sie in der Presse oft als „Kate“ bezeichnet. Dieser Kosename, der aus ihrer Schulzeit stammt – der Zeit, in der sie auch Prinz William kennenlernte – haftet ihr bis heute an. Obwohl auf den offiziellen Accounts des Paares in den sozialen Medien und in offiziellen Mitteilungen des Palasts immer von „Ihrer königlichen Hoheit, Catherine“ die Rede ist, bleibt „Kate“ für viele Menschen unauslöschlich mit der Prinzessin von Wales verbunden.

Doch gerade Prinz William soll es nicht ausstehen können, wenn seine Frau mit „Kate“ angesprochen wird. Dieser Fauxpas soll kürzlich sogar zu Ärger zwischen William und seinem Bruder Harry geführt haben. Wie Freunde des Paares exklusiv dem Portal The Daily Beast verrieten, soll William zutiefst verärgert gewesen sein, als Harry und Meghan in einer öffentlichen Botschaft anlässlich von Catherines kürzlich bekannt gewordener Krebserkrankung den Namen „Kate“ verwendeten. In dem Post, der in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde, hieß es: „Wir wünschen Kate und der Familie Gesundheit und Heilung und hoffen, dass sie dies privat und in Frieden tun können.“

Ein Freund des Paares sagte nun gegenüber The Daily Beast: „Die Tatsache, dass Harry und Meghan sich nicht dazu bringen konnten, ihren gewählten Namen zu verwenden, selbst wenn sie ihr Genesungswünsche nach ihrer Krebsdiagnose übermittelten, fiel auf. William nimmt es übel, wenn Leute Catherine ‘Kate’ nennen, weil sie darum gebeten hat, als Catherine bekannt zu sein. Es ist ein ziemlich einfacher Wunsch, den man respektieren kann. Ich bin sicher, Meghan würde es auch nicht gefallen, wenn William sie öffentlich ‘Meghan Markle’ nennen würde.“

Zwist zwischen Prinz William und Prinz Harry - Name nicht das einzige Problem

Der Artikel führte weiter aus, dass William schon immer empfindlich auf solche Dinge reagiert habe. Doch dass dies ausgerechnet in einer so belastenden Situation, wie der Krebserkrankung seiner Frau geschah, empfinde er als besonders unangebracht und provokativ. Ein weiterer Freund des Paares kommentierte die Beziehung der Brüder: „Niemand behauptet, dass dies der alleinige Grund für die Spannungen ist, aber jemanden absichtlich bei einem Namen zu nennen, den er nicht mag, ist schlichtweg unhöflich. Wenn Harry und Meghan es ernst meinen mit der Versöhnung, wäre ein guter erster Schritt, Catherine bei ihrem richtigen Namen zu nennen.“

Ob Harry und Meghan diesen Ratschlag beherzigen werden, bleibt abzuwarten. Royal-Experten sind jedoch skeptisch und vermuten, dass die Beziehung der beiden Brüder so zerrüttet ist, dass eine Versöhnung nahezu ausgeschlossen scheint.