Royals: So feiern William und Kate Halloween

Wie auch in Teilen Deutschlands stehen in Großbritannien die Herbstferien vor der Tür. Auch die königliche Familie von Prinz William und Prinzessin Kate bereitet sich auf die freien Tage vor. Laut der britischen Zeitung The Sun nutzt das Paar die Auszeit, um ein bisschen Familienzeit mit ihren Kindern Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz Louis zu verbringen. Ein wichtiger Termin dabei ist auch Halloween. Wie werden die Royals den Feiertag verbringen?

Royals: So verbringen Kate und ihre Familie die Herbstferien

Bereits seit dem 18. Oktober sind die drei jungen Royals zu Hause und kehren erst am 4. November zurück in die Lambrook School in Windsor. Während dieser zwei Wochen wird auch Prinz William beruflich kürzertreten und nur wenige royale Verpflichtungen wahrnehmen, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Neben der gemeinsamen Zeit mit ihren Eltern können sich die Kinder auch auf Besuche bei ihren Großeltern mütterlicherseits, Carole und Michael Middleton, freuen.

Royals: So verbringt Kates Familie Halloween

Eine kleine Halloween-Feier gehört laut The Sun traditionell ebenfalls dazu. Kates Mutter Carole ist bekanntermaßen ein großer Halloween-Fan. Vor einigen Jahren teilte sie in einem Instagram-Post laut Hello!-Magazin ihre Begeisterung: „Halloween ist für mich ein Highlight im Herbst. Ich erinnere mich noch gut an den Spaß und den Schrecken aus meiner eigenen Kindheit, an die Möglichkeit sich zu verkleiden, Kürbisse zu schmücken und auf Süßes-oder-Saures-Tour zu gehen!“ Sie freue sich darum darauf, diese Erfahrungen nun mit ihren Liebsten teilen zu können.

Auch Kates jüngere Schwester Pippa ist Halloween-Fan. Sie beschrieb das Fest in ihrem Buch „Celebrate“, das 2012 erschien, als „wunderbare Ausrede, um seiner Fantasie freien Lauf zu lassen“. Offizielle Fotos von den Halloween-Aktivitäten der Familie gibt es zwar nicht, aber Kate wurde in der Vergangenheit schon mehrfach mit ihren Kindern beim Süßes-oder-Saures-Sammeln in London gesichtet.

Übrigens: Prinzessin Kate verbringt ihre Freizeit gerne mit sportlichen Aktivitäten. Ihre größten Hobbys sind Laufen oder in kaltem Wasser schwimmen. Und auch Prinz William hat eine ungewöhnliche Leidenschaft.