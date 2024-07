Der royale Terminkalender ist im Sommer gut gefüllt. Insbesondere für König Charles III. und seine Frau, Königin Camilla. Bei einem ihrer jüngsten Auftritte musste das Paar aber zwischenzeitlich wegen eines Vorfalls in Sicherheit gebracht werden. Was war geschehen?

Übrigens: Der an Krebs erkrankte König Charles III. hat inzwischen wieder mehrere öffentliche Termine wahrgenommen. Unter anderem an der traditionellen Militärparade „Trooping the Colour“. Seine ebenfalls an Krebs erkrankte Schwiegertochter, Prinzessin Kate, unterzieht sich aktuell einer Chemotherapie. Sie muss ihre Auftritte von ihrer Tagesform abhängig machen.

Zwischenfall bei König Charles III. und Königin Camilla: Royals müssen Auftritt unterbrechen

Ein Besuch auf der Kanalinsel Jersey am 15. Juli nahm für König Charles III. und Königin Camilla zwischenzeitlich ein abruptes Ende. Das royale Paar besuchte laut Berichten der und der britischen Zeitung Mirror gerade eine Ausstellung im Weighbridge Place in St. Helier, als ihre Sicherheitsteams sie plötzlich in das nahegelegene Pomme d‘Or Hotel eskortierten. Der Grund für diesen abrupten Abbruch war eine Sicherheitswarnung.

Augenzeugenberichte wie die von Eamon Fenlon und Matt Taylor schilderten gegenüber dem Mirror die Eile und Entschlossenheit, mit der die Sicherheitskräfte handelten. Fenlon, der der Königin gerade ein Eis serviert hatte, bemerkte ihre plötzliche Abwesenheit, während Taylor berichtete, dass der König mitten in einem Gespräch abrupt entfernt wurde. Nach etwa 20 Minuten konnten König Charles und Königin Camilla allerdings ihre geplanten Aktivitäten fortsetzen. Die Sicherheitswarnung hatte sich – glücklicherweise – als Fehlalarm entpuppt. Nach einem ersten Schreck seien beide direkt zur Tagesordnung übergegangen, trafen sich mit Schulkindern der Insel und nahmen an einer Teeparty teil.

Royaler Besuch auf Jersey - das hat es mit der Kanalinsel auf sich

Vor dem Zwischenfall wurden sie in der Royal Square mit großem Applaus empfangen, wo sie an einer Sondersitzung der States Assembly teilnahmen. König Charles hielt hier eine Rede, in der er die historische Verbindung der Insel zur Krone und die Erinnerungen an den Besuch seiner Mutter, Königin Elizabeth II., im Jahr 2012 hervorhob.

Jersey, eine der Kanalinseln im Ärmelkanal, hat für das britische Königspaar historische und symbolische Bedeutung. Die Insel ist in Kronbesitz und kein formeller Teil des Vereinigten Königreichs. Dennoch bleibt sie eng mit der britischen Krone verbunden. König Charles und Königin Camilla schätzen laut mehrerer Berichte Jersey aufgrund seiner Treue und historischen Loyalität zur britischen Monarchie, die bis in die Zeit Wilhelms des Eroberers zurückreicht. Bei offiziellen Besuchen betonen sie stets die kulturellen und historischen Bindungen, wie auch während ihres Besuchs im Juli 2024, als sie die Insel nach der Krönung des Königs zum ersten Mal besuchten.