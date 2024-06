Bei Paaren sind kleine Sticheleien nichts Ungewöhnliches und auch das britische Königshaus scheint davor nicht gefeit. So "drohte" Königin Camilla kürzlich, ihrem Mann einen bestimmten Posten abspenstig machen zu wollen.

Hinter dem britischen Monarchen, Charles III., liegen ein Jahr nach seiner Krönung turbulente Monate. Nicht nur wurde bei seiner Schwiegertochter, Prinzessin Kate, Krebs diagnostiziert, auch der Monarch selbst hat im Februar dieses Jahres eine solche Diagnose erhalten. Von einigen öffentlichen Terminen musste Charles III. deshalb fernbleiben und eine wichtige Aufgabe auch an seinen Sohn und Thronfolger, Prinz William, sowie seine Frau, Königin Camilla, abgeben. Letztere zeigte kürzlich jedoch, dass trotz aller royalen Pflichten auch noch Platz für eine Prise Humor sein muss. Denn die Königin scheint einen verwegenen Plan zu schmieden, um ihren Ehemann von einem bestimmten Posten zu verdrängen. Welchen Platz Charles in den Augen der 76-Jährigen am liebsten schnellstmöglich räumen sollte, erfahren Sie in diesem Artikel.

Übrigens: Die Militärparade "Trooping the Colour" ist die offizielle Geburtstagsfeier für den britischen Monarchen. Wegen ihrer Erkrankung und der laufenden Chemo-Therapie ist eine Teilnahme von Prinzessin Kate an "Trooping the Colour" noch fraglich. Auch der König hat die Lücke erkannt, die Kate momentan hinterlässt und hat sich auf die Suche nach Ersatz für seine Schwiegertochter gemacht.

Charles III.: Königin Camilla will ihren Ehemann "entthronen" - Was steckt dahinter?

Geht es nach Königin Camilla, dann wird Charles III. am besten schnellstmöglich entthront - und zwar von einer seiner Schirmherrenschaften. Während ihres Besuchs im Gartenmuseum in London, äußerte die 76-jährige Königin der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zufolge lachend, dass sie durchaus Ambitionen hat, Charles’ Rolle als Schirmherr des Museums zu übernehmen. "Ich weiß, dass mein Mann der Schirmherr ist, aber vielleicht muss ich ihm einen Stups geben, ich würde ihm das gerne abknöpfen", scherzte Camilla, beim Besuch des Museums am 12. Juni.

Für die Königin war es bereits der dritte Besuch im Garden Museum innerhalb von etwas mehr als einem Jahr, wie die britische Zeitung, Daily Mail, weiß. Ihre Verbundenheit zu diesem besonderen Ort sei bei dem Besuch unverkennbar gewesen. "Es ist solch ein besonderer Ort", erklärte sie und zeigte sich begeistert von der aktuellen Ausstellung über die Gärten berühmter Künstlerinnen. "Ich komme immer wieder gerne hierher." Camillas Leidenschaft für Gärten ist in Großbritannien weithin bekannt und wird von ihrem Ehemann geteilt.

Während des Besuchs wurde Camilla von Alan Titchmarsh begleitet, dem Präsidenten des Museums, der ihre Begeisterung laut Daily Mail lobte: "Sie liebt dieses Museum, sie kommt mindestens ein- bis zweimal im Jahr hierher. Wir wären sehr glücklich, die Königin und den König als Schirmherren zu haben, entweder oder beide. Wir lieben es einfach, dass sie gerne kommt." Ob König Charles seinen Posten als Schirmherr des Gartenmuseums wirklich für Camilla räumen wird, bleibt abzuwarten. Doch eines ist sicher: Mit diesem humorvollen Seitenhieb in Richtung ihres Mannes könnte Camilla durchaus Erfolg haben – und das Gartenmuseum hätte in ihr eine begeisterte neue Schirmherrin.

Übrigens: Nachdem im März die Krebserkrankung von Prinzessin Kate bekannt wurde, reißen die Spekulationen um die dreifache Mutter nicht ab. Kürzlich kursierte ein Gerücht, Kate würde sich im US-amerikanischen Houston einer Krebsbehandlung unterziehen. Unterdessen laufen Ermittlungen gegen das Personal des Krankenhauses, in dem Kate behandelt wurde, offenbar weiter. Dritte sollen versucht haben, Zugang zur Krankenakte der Prinzessin zu erhalten. Kate hatte sich - zusammen mit Ehemann William - in den letzten Tagen über die Plattform X (ehemals Twitter) gemeldet, um eine traurige Nachricht zu teilen.