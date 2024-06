König Charles III. scheint nach seiner Krebserkrankung die Familie immer wichtiger zu werden. Einem Bericht zufolge beabsichtigt der König, eine engere Beziehung zu seinen Enkelkindern aufzubauen.

Ein Jahr nach seiner offiziellen Krönungsfeier hat König Charles III. einige Turbulenzen im Privaten überstehen müssen. Erst im Februar wurde bekannt, dass der König an Krebs erkrankt ist, im März folgte dann die Nachricht, dass auch seine Schwiegertochter Kate, Prinzessin von Wales an der Krankheit leidet und sich einer vorsorglichen Chemotherapie unterziehen wird. Während es sowohl dem Monarchen, als auch Kate langsam wieder besser zu gehen scheint, rückt nun offenbar die Familie für König verstärkt in den Fokus. Einem Bericht zufolge bedauert Charles III. das derzeitige Verhältnis zu seinen in den USA lebenden Enkelkindern, Archie und Lilibet.

König Charles III. vermisst seine Enkel - Er will verlorene Zeit mit ihnen aufholen

Mit den beiden Kindern seines jüngeren Sohnes, Prinz Harry, steht Angaben von Insidern zufolge bislang nur sporadisch per Videoanruf in Kontakt. Wenn es nach dem Monarchen geht, soll sich daran in Zukunft aber so einiges ändern, wie aus einer Exklusiv-Geschichte der britischen Zeitung The Mirror hervorgeht. Die Zeitung gibt an, mit Insidern aus dem Umfeld von Charles III. gesprochen zu haben. Demnach habe der König nach seiner Krebsdiagnose erkannt, dass er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen wolle.

Obwohl er bislang nur wenige Gelegenheiten hatte, Archie und Lilibet zu treffen, bemühe er sich jetzt stärker um Kontakt. Kürzlich habe der König Lilibet ein "herzliches Geschenk und eine Karte" zu ihrem Geburtstag zugesendet. Laut der vom Mirror zitierten Quellen sei der 75-jährige König "engagierter denn je", sich auf seine Familie und Pflichten zu konzentrieren und "verlorene Zeit" nachzuholen, nachdem er aufgrund seiner Krebs-Diagnose seine Verpflichtungen reduzieren musste und auch eine wichtige Aufgabe an Prinz William abgegeben hatte.

Die Quellen des Mirror behaupten, dass der König derzeit in einer nachdenklichen Stimmung sei und seine enge Bindung zu den drei Kindern seines Sohnes William als Segen betrachtet. Er sei ein "fantastischer und enthusiastischer Opa" für Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. Seine Frau, Königin Camilla, sei eine treibende Kraft hinter seiner Entscheidung, sich mehr um seine anderen Enkelkinder zu kümmern.

Mehr Kontakt zu Archie und Lilibet - König Charles III. will "involviert sein"

Prinz Harry, seine Frau Meghan und ihre beiden Kinder leben in Montecito, Kalifornien, seitdem der Herzog und die Herzogin von Sussex 2020 das königliche Leben aufgegeben haben. Das Verhältnis zur königlichen Familie gilt nach einigen Interviews, einschließlich eines mit Oprah im Jahr 2021, einer Netflix-Show im Jahr 2022 und Harrys explosiven Memoiren "Reserve" im Jahr 2023 als angespannt.

Ein Insider sagte dem Mirror: "Der König ist absolut verpflichtet, in das Leben all seiner Enkelkinder involviert zu sein. Er schätzt Familie über alles und wäre niemals zufrieden damit, seine Enkel nur gelegentlich über Videoanrufe zu sehen." Ein Freund von Prinz Harry betonte gegenüber der Zeitung: "Es gab nie ein Problem damit, dass der König in ihrem Leben ist, und es wird auch nie eines geben. Die Tür steht immer offen."

Vertreter des Buckingham Palace und des Herzogs und der Herzogin von Sussex kommentierten den Bericht auf Nachfrage des Mirror allerdings nicht.