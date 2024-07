König Charles Forderung: Das soll England im EM-Finale anders machen

England steht im EM-Finale 2024. Am Sonntag geht es für das Team von Trainer Gareth Southgate in Berlin gegen die spanische Fußball-Nationalmannschaft. Es dürfte alles andere als ein leichtes Spiel für Harry Kane und Co. werden. Schließlich geht Spanien mit breiter Brust in die Partie, nachdem man zuvor die DFB-Elf im Viertelfinale und Frankreich im Halbfinale besiegt hat.

König Charles III. hat sich deshalb nun an die Stars seiner Nation gewandt. „Meine Frau und ich gratulieren Ihnen gemeinsam mit unserer Familie ganz herzlich zum Erreichen des Endspiels der UEFA-Europameisterschaft und senden Ihnen unsere besten Wünsche für das Spiel am Sonntag“, heißt es auf der Webseite der Royals.

Dann hat der britische König noch eine humorvolle Bitte an das englische Team: „Wenn ich Sie ermutigen darf, sich den Sieg zu sichern, bevor ein Wundertor in letzter Minute oder ein weiteres Elfmeterdrama nötig wird, bin ich mir sicher, dass die Belastungen für die kollektive Herzfrequenz und den Blutdruck der Nation erheblich gemildert würden!“

England gewann bei EM bereits mehrmals nur knapp - König Charles III. wünscht „viel Glück“

England konnte in der Gruppenphase lediglich einen Sieg einfahren (1:0 gegen Serbien). Die anderen beiden Spiele gegen Dänemark und Slowenien endeten jeweils Unentschieden. Im Achtelfinale gegen die Slowakei drehte man erst in der Nachspielzeit einen 0:1-Rückstand. Im nächsten Spiel gegen die Schweiz gewann England im Elfmeterschießen und auch im Halbfinale gegen die Niederlande lagen die Engländer zunächst zurück und schossen das Siegtor in der 90. Minute.

Spanien gewann dagegen alle Spiele der Gruppenphase, bevor das Team Außenseiter Georgien mit 4:1 schlug. Im Viertelfinale gewann die spanische Mannschaft in der Verlängerung gegen Deutschland. Im Halbfinale setzte man sich auch dank des Traumtors von Spanien-Wunderkind Lamine Yamal gegen Frankreich durch.

Anpfiff für das Finale der Fußball-Europameisterschaft ist am Sonntag (14. Juli) um 21 Uhr im Olympiastadion Berlin. Dann wird sich zeigen, ob „Football’s coming home“ in diesem Jahr Wirklichkeit wird.

Übrigens: König Charles III. hat auf Anraten der Ärzte in jüngster Vergangenheit den königlichen Termin-Plan für dieses Jahr geändert. Er nahm jedoch an seiner Geburtstagsparade teil und gab bekannt, dass er seine Enkel vermisst.