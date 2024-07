Die US-Sängerin Taylor Swift hat weltweit eine große Fangemeinde – die „Swifties“. Allein auf den unterschiedlichen Social-Media-Plattformen kommt die Künstlerin auf über 550 Millionen Follower. Ihre aktuelle Eras-Tour hat – Stand Juli 2024 - über eine Milliarde Dollar eingespielt und zieht weltweit riesige Menschenmengen an. Nun lässt ein aktuelles Foto vermuten, dass Taylor Swift auch den zukünftigen König von England begeistert. Was war auf dem Foto zu sehen, was vermuten lässt, dass Prinz George in Wirklichkeit ein „Swiftie“ ist?

Taylor Swift und die Royals: Ist Prinz George ein Swiftie?

Prinz William und seine Ehefrau, Kate Middleton, sind dafür bekannt, insbesondere ihre älteren Kinder, Prinz George und Prinzessin Charlotte, mit auf offizielle Anlässe zu nehmen. Während Charlotte ihre Mutter Kate kürzlich zum Herren-Finalspiel beim Tennisturnier Wimbledon begleiten durfte, war Prinz George an der Seite seines Vaters zu sehen, als England im Finale der Fußball-EM antrat. Auch zu Geburtstagen ihrer Kinder veröffentlichen der Prinz und die Prinzessin von Wales jährlich aktuelle Bilder ihres Nachwuchses. So auch am 22. Juli, dem Tag, an dem Prinz George seinen elften Geburtstag feierte.

Wer sich die Bilder auf dem Instagram-Account von William und Kate und in den Sozialen Netzwerken anschaut, wird schnell an einem Detail hängen bleiben. Denn der zukünftige König von England trug auf seinem Geburtstagsfoto nicht nur einen schicken Anzug, sondern auch ein Freundschaftsarmband, das verdächtig an die Armbänder erinnert, die bei der Taylor Swift „Eras“-Tour aktuell sehr beliebt sind.

Der Trend der Freundschaftsarmbänder in Verbindung mit Taylor Swifts Musik stammt aus ihrem Song „You’re On Your Own, Kid“ vom Album Midnights (2022). In den Lyrics dieses Songs erwähnt die Sängerin explizit das Austauschen von Freundschaftsbändern.

Nicht nur Prinz George: Sind auch Prinzessin Charlotte und König Charles III. „Swifties“?

Die Vermutung, dass Prinz George ein großer Taylor Swift-Fan ist, ist also naheliegend, aber auch andere Mitglieder der königlichen Familie könnten zu der großen Fanschar der Sängerin zählen. Denn kürzlich besuchte Prinz William mit seinem Sohn im Schlepptau das große Taylor Swift Konzert in London. Mit dabei war auch Georges jüngere Schwester, Prinzessin Charlotte. Bei dem Konzert nutzten die drei Royals die Gelegenheit, Swift und auch ihren Freund, Travis Kelce, persönlich zu treffen. Taylor Swift postete auf Instagram ein Selfie, auf dem die Begeisterung der Royals deutlich zu erkennen ist.

Den Trend zu Freundschaftsarmbändern verfolgt aber nicht nur Prinz George. Laut Berichten der Sun und des People Magazin wurden auch Prinzessin Charlotte und der Großvater der beiden, König Charles III. in jüngster Vergangenheit mit einem Freundschaftsarmband mit ähnlichen Anhängern gesichtet. Ob der Monarch sich aber ebenso, wie scheinbar seine Enkel, für die Musik von Taylor Swift begeistern kann, dürfte eines der besser gehüteten Geheimnisse des Buckingham Palace sein.

Übrigens: Während sich William, Kate, ihre Kinder und der König häufig als Einheit präsentieren, kriselt es in der Beziehung zu Prinz Harry weiter. Kürzlich erklärte ein Insider, dass Harry, der sich von seinen royalen Pflichten abgewandt hat, ein schlechtes Gewissen gegenüber seiner an Krebs erkrankten Schwägerin Kate hat.