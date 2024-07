Mit viel Aufhebens haben sich Prinz Harry und seine Frau, die frühere US-Schauspielerin Meghan Markle, 2020 von ihren royalen Pflichten im britischen Königshaus losgesagt. Inzwischen leben Harry und Meghan mit ihren beiden Kindern, Archie und Lilibet, in Meghans Heimat Kalifornien. Insbesondere nach der Veröffentlichung und den damit einhergehenden Enthüllungen in Harrys Biografie „Spare“ im Jahr 2023 gilt das Verhältnis der Sussexes - so der Titel von Harry und Meghan – zum Rest der königlichen Familie als angespannt.

Gegenüber der britischen Ausgabe des OK!-Magazins ließ ein Insider nun verlauten, dass Harry aber alles andere als glücklich mit der Beziehung zu der Familie seines Bruders William sei. Vorwiegend das früher innige Verhältnis zu Schwägerin Kate soll der Herzog von Sussex schmerzlich vermissen.

Wegen Kate: Hat Prinz Harry ein schlechtes Gewissen?

Der Artikel des OK!-Magazins bezieht sich auf verschiedenen Quellen, darunter Aussagen von Insidern und Experten. Eine ungenannte Quelle berichtet dem Magazin exklusiv über Harrys Gefühle und seine Sehnsucht nach einer engeren Beziehung zu seiner Familie.

Insbesondere seine früher sehr gute Beziehung zu Schwägerin Kate Middleton scheint Harry zu vermissen. In seinem Buch hatte Harry Kate als die „Schwester, die er nie hatte“, bezeichnet. Besonders im Angesicht von Kates kürzlich bekannt gewordener Krebserkrankung bedaure der Königssohn das inzwischen erkaltete Verhältnis zur Prinzessin von Wales, erklärten die Experten. Die ungenannte Quelle des Artikels behauptet sogar gegenüber dem Magazin, dass Harry oft darüber nachdenke, Kate zu kontaktieren, weil er ihre Freundschaft vermisse. Die Erkrankung von Kate belaste den Royal sehr.

Mit ihrer Einschätzung ist die Quelle nicht allein, denn auch Royal-Expertin Tessa Dunlop erwähnte jüngst in einem Gespräch mit US Weekly, wie schmerzhaft es für Harry sein müsse, zu erfahren, dass seine Schwägerin an Krebs erkrankt ist. Besonders angesichts der Tatsache, dass er Dinge über sie in seinem Memoir „Spare“ geschrieben hat. „Wenn man erfährt, dass die Schwägerin Krebs hat und man etwas geschrieben hat, das man nicht mehr zurücknehmen kann, dann ist das eine sehr schmerzhafte Situation“, zitiert das Magazin Dunlop in einem Interview.

Sowohl in Harrys Biografie, als auch in der Netflix-Dokumentation „Harry & Meghan“ wurde über angebliche Spannungen zwischen Kate und Harrys Frau Meghan gesprochen. Zudem deutete der Herzog von Sussex in der Doku und in mehreren Interviews an, dass seine Frau vom Palast anders behandelt wurde, als Kate, was er als ungerecht empfunden habe.

Prinz Harry: Der Royal vermisst eine engere Beziehung zu George, Charlotte und Louis

Die offenbar verlorene Freundschaft zu Prinzessin Kate sei aber nicht das Einzige, was der Royal bedauere, so die Quelle. Scheinbar macht sich Harry nämlich Sorgen um Williams Kinder, George, Charlotte und Louis. Vor allem wegen der besonderen Herausforderungen und des Drucks, denen sie als Mitglieder der königlichen Familie ausgesetzt sein werden. Im Artikel erklärt die Quelle, Harry fühle sich schuldig, weil er keine enge Beziehung zu seinen Neffen und seiner Nichte hat und weil seine eigenen Kinder, Archie und Lilibet, ihre Cousins kaum kennen.

Besonders betont der Informant Harrys Sorge um Prinz George, der als Thronfolger einen ganz anderen Weg einschlagen werde, als Harry selbst. „George ist auf einem anderen Weg, und Harry weiß nicht, wie sich das anfühlt – aber er weiß sehr wohl, wie es ist, der ‚Ersatz‘ zu sein und nicht dasselbe Ziel zu haben. Er sieht viel von sich selbst in dem kleinen Louis und es bricht ihm das Herz, dass er sie [Anm. d. Redaktion: seine Neffen und Nichte] nicht wirklich kennt.“ Harrys Wunsch sei es, Louis zu unterstützen und ihm zu helfen, den Druck zu bewältigen, den er als jüngeres Geschwisterkind eines Thronfolgers erleben wird.

Ob Harry die Chance bekommt, die Beziehung zu der Familie seines Bruders zu kitten, wird nur die Zeit zeigen. Allerdings sind sich einige Royal-Experten einig, dass eine Versöhnung schwierig bis gar unmöglich ist. Ein Insider behauptete kürzlich sogar, Harry hatte William und Kate mit seinen Veröffentlichungen „unendlich viel Leid“ zugefügt. Zudem seien laut der Einschätzung von Harrys früherer Biografin, Angela Levin, Harry und Meghan zu sehr an Geld interessiert, um ihr Verhalten in absehbarer Zukunft zu ändern.