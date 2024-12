Dubai-Schokolade, oder: Wie blöd sind wir eigentlich?

Wenn der Glaube an die 'rationale Menschheit' so erschüttert ist, wäre die Frage, ob eine solche Vorannahme denn überhaupt zutrifft. Es war Descartes, der den Menschen zum 'denkenden Ding' erklärte und somit die Vernunft zum Einwohner eines sonst unnötigen Leibes machte. In Folge der alleinigen Fokussierung auf die Rationalität ging man dann unter Joseph II. in Wien sogar so weit, die Anzahl der Kerzen, die in der katholischen Liturgie verwendet werden dürfen, vorzuschreiben. Dem christlichen Menschenbild kommt es näher, den Menschen als ein 'liebendes Wesen' zu betrachten. So, wie man im alten Judentum Herz und Verstand eben nicht als gegenteilig ansah, sondern als zusammen gehörend. Wenn man den Menschen also begreift, der etwas liebt, der etwas verehrt, so verwundert es nicht, warum viele Menschen scheinbar unrational handeln und bei einem solchen Trend mitmachen. Den Menschen also mangelnde Rationalität vorzuwerfen, greift in meinen Augen zu kurz.