Dubai-Schokolade: Die Lindt-Version ist jetzt erhältlich

Es ist wohl der Internet-Hype des Jahres: Die Dubai-Schokolade. Jetzt springt Lindt auf den Trend auf und hat eine eigene Kreation der Süßigkeit auf den Markt gebracht. In ausgewählten Lindt-Boutiquen wird es eine limitierte Auflage geben. Am Samstag startete der Verkauf in Düsseldorf.

Anfang November kündigt Lindt über Instagram an, eine limitierte Stückzahl der begehrten Dubai-Schokolade herauszubringen. „Die Tafeln sind handgefertigt, handverpackt und handnummeriert“, heißt es auf dem offiziellen Account des Schokoladen-Herstellers. Nur 1000 Tafeln gehen in den Verkauf.

Die ersten 100 Exemplare konnten am Samstag in der Düsseldorfer Altstadt ergattert werden. Um 10 Uhr öffnete der Shop seine Tore. Der Ansturm war groß. Bei Ladenöffnung reichte die Schlange bereits um das Gebäude rum, wie RP Online berichtete. Die ersten Kunden waren wohl schon um 7 Uhr vor Ort, um die besondere Schokolade zu kaufen. Jeder Kunde darf nur eine Tafel mit nach Hause nehmen.

Wo es die Dubai-Schokolade zu kaufen gibt

Originalgetreu besteht die „Lindt Dubai Chocolade“ aus Vollmilchschokolade mit einer Füllung aus Pistazienmark, karamellisiertem Kadayif und Tahini. Kadayif-Teigfäden sind mit dem deutschen Engelshaar vergleichbar und bei Tahini handelt es sich um eine feine Sesampaste. Varianten der Edel-Schokolade werden auf eBay für bis zu 250 Euro angeboten. Dagegen wirkt die Lindt-Kreation mit 14,99 Euro erschwinglich.

An diesen Standorten können sich Fans der Dubai-Schokolade eine eigene Lindt-Version sichern:

Berlin LP12, am 11.11.

Frankfurt, am 12.11.

Hamburg, am 13.11.

Aachen, am Dom, am 14.11.

Stuttgart, am 15.11.

Köln, am 16.11.

Anschließend Online verfügbar auf der Lindt-Website