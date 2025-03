Kreta: Auf Hitze-Rekord im März folgt Wetter als „Achterbahnfahrt“ – Klimawandel als Grund?

Auf Kreta wurden am Sonntag, 16. März 2025, Rekord-Temperaturen gemessen. In Lasithi zeigte das Thermometer 33,7 Grad Celsius an – der höchste Wert, der auf der griechischen Insel im März je gemessen wurde, wie das Nationale Observatorium von Athen auf meteo.gr bekannt gab. Doch auf die hochsommerlichen Temperaturen folgt ein Wetterumschwung, der zu denken gibt.

Kreta: Auf Hitze-Rekord folgt Wetterumschwung

Die Hitzewelle kam am Wochenende auch auf dem griechischen Festland an. In Livadia, einer Stadt im Zentrum Griechenlands, wurden 31,4 Grad gemessen. Der Meteorologe Panagiotis Giannopoulos erklärte dem griechischen Fernsehsender ERT, dass es solche Temperaturen so früh im März „noch nie gegeben“ hätte. Er führt das Phänomen auf Saharastaub in der Luft zurück.

Mit der Hitze war es allerdings schnell wieder vorbei. Auf Kreta brachen die Temperaturen zum Dienstag, 18. März 2025, auf unter 20 Grad ein. Laut wetteronline.de können sie im Laufe der Woche bis etwa zehn Grad sinken. Eine Prognose, die extreme Temperaturschwankungen erahnen lässt. Immerhin würde das einen Temperaturunterschied von rund 20 Grad innerhalb weniger Tage bedeuten.

Auf dem griechischen Festland könnte am Dienstag sogar Schnee fallen, erklärt Giannopoulos. „In Athen, wo wir heute 27 Grad haben, wird die Höchsttemperatur bei elf Grad liegen. Das ist eine Achterbahnfahrt“, sagte er bei ERT.

Hitze auf Kreta und in Griechenland – Klimawandel macht sich bemerkbar

In Griechenland hat sich in den letzten Jahren der Klimawandel bemerkbar gemacht. Im Jahr 2024 wurde laut meteo.gr sowohl der wärmste Winter als auch der heißeste Sommer gemessen, seitdem es Wetteraufzeichnungen gibt. Zudem kam es zu schweren Waldbränden.

Auf Kreta stellte 2024 ebenfalls das heißeste Jahr der Geschichte dar. In der Stadt Chania wurde im Juni 2024 eine Temperatur von 44,6 Grad gemessen. Der Rekord für die höchste Temperatur, der auf der Mittelmeerinsel im Sommer 2023 aufgestellt wurde, liegt laut DW News nur knapp darüber: In der Stadt Gytheio, die sich auf der südlichen Peloponnes befindet, wurden 46,4 Grad gemessen.

Anders als durch den Klimawandel ist die Häufung der Rekordtemperaturen auf Kreta und in Griechenland nicht mehr zu erklären, da sind sich fast alle Meteorologen einig.

