Waldbrände in Griechenland: Was bedeuten sie für Touristen auf Kreta?

In diesen Sommermonaten zieht es wieder viele Urlauber nach Südeuropa. Insbesondere in Ländern wie Griechenland ist es aktuell mit Werten von gut 30 Grad sehr warm. Für Reisende, die aus dem regnerischen Deutschland kommen, mag das im ersten Moment traumhaft klingen. Dieses Wetter birgt aber auch Risiken: So muss man aufpassen, bei der Hitze nicht zu dehydrieren oder einen Sonnenstich zu bekommen. Und: In dieser Trockenheit wächst die Gefahr von Waldbränden. Was bedeutet das für Touristen auf Kreta?

Waldbrände: Kann man aktuell nach Kreta reisen?

In den vergangenen Wochen kam es wieder zu Hitzewellen in Griechenland. Und leider haben diese verheerende Folgen: In vielen Teilen des Landes sind Feuerwehr und Rettungskräfte im Einsatz, um Feuer zu löschen und Anwohner zu evakuieren. Laut ADAC mussten mehrere Hotels auf der Insel Kos zwischenzeitlich evakuiert werden.

Nicht nur auf der Insel Kos sind Waldbrände ausgebrochen. Auch auf Chios und Kreta brennt es. Insgesamt, schreibt der „Hellenic Fire Service“ der griechischen Feuerwehr in einer Pressemitteilung vom 2. Juli, sei es in den vergangenen 24 Stunden zu rund 50 Bränden im ganzen Land gekommen sein. Fast alle seien aber schnell unter Kontrolle gebracht worden.

Laut dpa brannte es auch in der kretischen Stadt Heraklion. Allerdings wurde dort niemand gefährdet. Der griechische Katastrophenschutz sieht aber aber auch für den heutigen Mittwoch (3. Juli) eine hohe Waldbrandgefahr auf der Insel Kreta. Auf der Halbinsel Peloponnes und in Mittelgriechenland ist die Feuerwehr ebenso in Alarmbereitschaft.

Waldbrände auf Kreta: Welche Rechte haben Touristen?

Wer in den nächsten Tagen eine Pauschalreise nach Griechenland geplant hat, kann laut ADAC in den meisten Fällen kostenlos stornieren, „wenn am Urlaubsort oder in dessen unmittelbarer Nähe sogenannte unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände auftreten, die die Reise erheblich beeinträchtigen“.

Waldbrände, wie sie aktuell auf Kreta auftreten, können ein solcher außergewöhnlicher Umstand sein. Damit man aber tatsächlich stornieren kann, muss die gebuchte Reise mit hinreichender Wahrscheinlichkeit von den Bränden oder dem Rauch in der Luft betroffen sein. Wichtig ist auch: der Reiseantritt muss in naher Zukunft liegen. Eine kostenlose Stornierung ist nicht möglich, wenn es aktuell in der Region brennt, die Reise aber erst in ein paar Wochen beginnt. Auch die extreme Hitze alleine oder die Angst vor einem Waldbrandrisiko genügen nicht, um die Reise kostenlos zu stornieren.

Was ist, wenn während des Urlaubs Waldbrände auftreten?

Treten während des Urlaubs Waldbrände auf, kann man den Vertrag der Pauschalreise kündigen und die Heimreise antreten. Allerdings muss auch hier belegbar sein, dass der Aufenthalt durch die Brände erheblich beeinträchtigt wird. Der Reiseveranstalter muss dann die Mehrkosten - auch für die Rückreise - tragen. Kann man aufgrund des Feuers nicht zum geplanten Zeitpunkt abreisen, muss der Veranstalter eine Unterkunft für maximal drei Tage stellen und die Kosten tragen.

Bei Individualreisenden ist das Stornieren laut ADAC womöglich komplizierter. Zwar müssen sie nicht zahlen, wenn gebuchte Leistungen wie Flug und Unterkunft nicht zugänglich sind, zum Beispiel weil die Region gesperrt ist. Ist die Unterkunft aber nicht direkt betroffen und somit zugänglich, ohne dass der Reisende sich in Gefahr begibt, müssen Urlauber auf die Kulanz des Anbieters hoffen, um zu stornieren.