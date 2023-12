MS Maud

vor 46 Min.

Riesenwelle erfasst Kreuzfahrtschiff in der Nordsee

Das Kreuzfahrtschiff "MS Maud" geriet kurz vor Weihnachten in der Nordsee in einen heftigen Sturm. Wellen überschwemmten das Deck und ließen die Technik an Bord ausfallen.

Von Svenja Moller Artikel anhören Shape