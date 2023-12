Augsburg

Sturm in Augsburg: Abgesagte Beerdigungen sorgen für Ärger

Plus Weil es stürmt, schließt die Stadt ihre Friedhöfe. Geplante Beerdigungen werden kurzfristig abgesagt. Die Botschaft müssen Bestatter überbringen. Die sind sauer.

Die Trauernden waren aus ganz Deutschland angereist, um die verstorbene Frau am Vormittag auf einem der städtischen Friedhöfe Augsburgs zu Grabe zu tragen. Sie kamen umsonst. Nur eine halbe Stunde vor Beginn, so erfuhr unsere Redaktion, wurde die Bestattung abgesagt. Grund: der Sturm. Aufgrund der kräftigen Windböen hat die Stadt Augsburg am Donnerstag ihre Friedhöfe bis einschließlich Samstag geschlossen. Geplante Beerdigungen konnten und können nicht stattfinden. Bei den Bestattern herrscht darüber große Entrüstung – und Verwunderung, weil kirchliche Friedhöfe anders agieren.

Augsburger Bestatter wirft Stadt mangelndes Fingerspitzengefühl vor

Als sich Johannes Hauck vom Protestantischen Friedhof am Donnerstag mit seinem Kollegen vom Hermanfriedhof am Telefon bespricht, wie mit der windigen Wetterlage umzugehen sei, kracht just in dem Moment ein Ast von einem der Bäume. Da habe er sich entschlossen, den Friedhof für Besucher zu sperren, erzählt Hauck. Eines allerdings ist ihm trotzdem wichtig: Die für diesen Tag geplanten Beerdigungen werden trotzdem abgehalten. "Eine Absage kann man nicht bringen, schließlich kommen die Menschen von überall her", sagt Hauck. Bei der Stadt Augsburg hingegen wird damit anders umgegangen – zum Ärger einiger Bestattungsunternehmen.

