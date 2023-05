Prinz George – der Ehrenpage von König Charles

Wenn Charles in der Westminster Abbey gekrönt wird, hat Enkel George eine besonders wichtige Rolle. Wie der Neunjährige darauf vorbereitet wurde.

Wie mag sich dieser Tag für einen Neunjährigen anfühlen? Wenn Opa zum König gekrönt wird – und man selbst einmal an dessen Stelle stehen wird? Gut möglich, dass Prinz George an diesem Samstag gar keinen Kopf für solche Gedanken hat. Schließlich hat er bei der Krönung eine zentrale Aufgabe, auf die er sich konzentrieren muss. George ist einer der vier Ehrenpagen von King Charles III. und wird bei der Zeremonie die Robe des Großvaters in die Westminster Abbey tragen.

Prinz George am Strand: Das offizielle Foto zu seinem 9. Geburtstag. Foto: The Duchess Of Cambridge, PA Media/dpa

Nun ist George Aufmerksamkeit natürlich gewohnt. Weil man ja gerne hinschaut, wenn der übernächste König zu sehen ist. Es gibt Bilder vom aufgeregt-fiebernden George mit William im Fußballstadion, wie beide Papas Lieblingsklub Aston Villa anfeuern. Vom adretten George mit Mama Kate, Schwester Charlotte und Bruder Louis auf einem Baum, zum Muttertag. Vom breitest grinsenden George am Strand – was Mama eben so postet, wenn der Filius neun Jahre alt wird.

Prinz George begrüßte Ex-US-Präsident Obama im Bademantel. Foto: imago

Oder damals, diese Bilder mit dem Süß-Faktor: wie er im Bademantel Barack Obama begrüßt, wie er seiner neugeborenen Schwester ein Küsschen gibt, wie er am ersten Schultag brav an Papas Hand geht. Und egal, was George trägt – ob süßer Pullunder oder lässige Crocs – verkauft sich im Anschluss wie verrückt.

Was man über Prinz George Alexander Louis von Cambridge wissen muss? Seine Leibspeise ist Spaghetti Carbonara, behaupten zumindest einschlägige Klatschblätter, er hilft Mama auch mal in der Küche und hat ein Faible fürs Sportliche, aber auch fürs Ballett. Und er soll nicht nur gut in der Schule sein, sondern auch ein kleiner Frechdachs. Und einer, dem es nicht an Selbstbewusstsein mangelt. Zumindest will die Royal-Expertin Katie Nicholl erfahren haben, dass George in einer Auseinandersetzung mit einem Mitschüler an der neuen Schule in Windsor gesagt haben soll: "Mein Vater wird einmal König sein, also pass besser auf!"

Prinz George (l), Prinzessin Charlotte (r) und Prinz Louis (M) kommen in Begleitung ihrer Eltern zu einem Eingewöhnungsnachmittag an der Lambrook School nahe Ascot. Foto: Jonathan Brady/PA Media, dpa

Überliefert ist außerdem, dass George für den großen Tag Nachhilfe bekommen hat. Gemeinsam mit Mama Kate hat er sich die sechs Stationen der Krönung eingeprägt und die virtuelle Tour durch die Westminster Abbey genutzt, um den genauen Ablauf zu trainieren. Das zumindest hat die Royal-Expertin und Autorin Ingrid Seward der britischen Zeitung Mirror verraten. Damit auch alles klappt, soll Kate das anhand von Rollenspielen mit ihm geübt haben.

