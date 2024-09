Berüchtigter Menschenschmuggler in Libyen erschossen

Einer der berüchtigtsten Menschenschmuggler der Welt, der seine Position als hochrangiges Mitglied der libyschen Küstenwache missbrauchte, wurde in Tripolis (Libyen) erschossen. Das teilten die Behörden in Italien und Libyen mit. Abd al-Rahman Milad, bekannt als Bija, wurde getötet, als er die Marineakademie in Janzour, Tripolis, verließ und in einem Fahrzeug mit Chauffeur unterwegs war. Wie der italienische Geheimdienst mitteilte, wurde das Auto von schwerem Geschützfeuer getroffen.

In einem UN-Sicherheitsbericht wird Bija beschuldigt, „direkt an der Versenkung von Migrantenbooten unter Einsatz von Schusswaffen beteiligt“ gewesen zu sein. Er galt als Anführer einer kriminellen Organisation, die in der Region Zawiya im Nordwesten Libyens, etwa 45 Kilometer westlich von Tripolis, operierte. Im Jahr 2017 dokumentierte die italienische Zeitung Avvenire Bijas Anwesenheit auf Sizilien. Er hatte sich in seiner Funktion bei der libyschen Küstenwache einen Passierschein für die Einreise nach Italien besorgt, um an einem Treffen nordafrikanischer Delegierter mit einer Handvoll internationaler humanitärer Organisationen teilzunehmen.

Gründe für Ermordung von libyschem Menschenhändler sind unklar

Das Treffen war Teil einer Reihe von Gipfeltreffen nach einer im Februar 2017 von Marco Minniti, dem damaligen italienischen Innenminister, und Fayez al-Sarraj, dem damaligen Vorsitzenden der von den Vereinten Nationen anerkannten libyschen Regierung, unterzeichneten Vereinbarung. Diese sollte eine bessere Zusammenarbeit zwischen der libyschen Küstenwache und italienischen Behörden ermöglichen, um Migrantenboote auf See abzufangen und sie nach Libyen zurückzubringen, wo die Flüchtlinge nach Angaben von Hilfsorganisationen gefoltert und misshandelt wurden.

Als 2020 die Nachricht von Bijas Teilnahme an dem Treffen bekannt wurde, erließen Beamte in Tripolis einen Haftbefehl. Ein Jahr später wurde er freigelassen und vom Hauptmann zum Major befördert. Zwei italienische Journalisten, Nancy Porsia und Nello Scavo, ein Reporter von Avvenire, die ausführlich über Bijas kriminelle Schmuggelaktivitäten berichtet hatten, wurden unter Schutz gestellt, nachdem sie Morddrohungen erhalten hatten.

Porsia schrieb auf Facebook: „Als Mensch bin ich in Gedanken bei seinem Sohn, der heute noch nicht einmal zwei Jahre alt ist, weil er seinen Vater verloren hat. Seine Drohungen gegen meine Familie und mich sind Teil einer Geschichte, die noch geschrieben wird.“ Die Gründe für Bijas Ermordung sind unklar. Laut Scavo „hatte Bija häufig damit gedroht, Geheimnisse über die Geschäfte zwischen libyschen Behörden und Menschenhändlern zu enthüllen“.