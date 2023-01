60 Jahre Élysée-Vertrag

Sie aus Deutschland, er aus Frankreich: Liebe über die Grenze hinweg

Plus Lisa und Anthony Barousse haben sich vor zehn Jahren bei einem Jugendprojekt des Bezirks Schwaben kennengelernt. Eine Busfahrt legt den Grundstein für die Liebe.

Von Markus Bär

Manche Geschichten sind einfach nur schön. Die Geschichte von Lisa und Anthony Barousse beispielsweise. Die beiden lernten sich vor zehn Jahren bei einem völkerverbindenden Projekt des Bezirks Schwaben mit dem Namen "Vier Regionen für Europa" kennen. Auf der dreitägigen Busfahrt, von Laval im schwäbischen Partner-Département Mayenne in Nordfrankreich über Augsburg bis hin in den ukrainischen Oblast Tscherniwzi, der ebenfalls zu diesem völkerverbindenden Projekt gehört. Seit dieser Zeit sind sie ein deutsch-französisches Paar, haben vor einem Jahr in Günzburg geheiratet und begehen am Sonntag ihren ersten Hochzeitstag, der gleichzeitig auch noch der 60. Jahrestag des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages, des Élysée-Vertrages, ist. Er wurde am 22. Januar 1963 in Paris von Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem französischen Präsidenten Charles de Gaulle unterzeichnet. Doch der Reihe nach.

