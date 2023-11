Solo-Tour von Till Lindemann startet mit Protesten

Nach der Rammstein-Tour ist vor der Solo-Tour: Ab heute steht Till Lindemann wieder auf der Bühne. Zu seinem Tourauftakt in Leipzig wurden Proteste angekündigt.

An diesem Mittwoch startet die Solo-Tour von Rammstein-Sänger Till Lindemann. Im November und Dezember tritt der 60-Jährige in 24 Städten in 13 Ländern auf. Zwölf Konzerte finden in Deutschland statt. Los geht es in der Quarterback Immobilien Arena in Lindemanns Geburtsstadt Leipzig. Doch nicht nur seine Fans haben sich angekündigt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Lindemann war mit Rammstein bereits im vergangenen Sommer auf einer großen Europa-Tour. Die Band spielte über 20 Konzerte in 16 Stadien. Die Tour wurde überschattet von den Vorwürfen gegen Till Lindemann, Sänger der Band. Mehrere Frauen hatten ihm sexuelle Übergriffe, teils unter Drogen, vorgeworfen. Lindemann hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Die Staatsanwaltschaft hat Ende August die Ermittlungen eingestellt, nachdem sie keine strafrechtliche Relevanz feststellte.

Lindemann auf Solo-Tour: Protest in Leipzig angekündigt

Aktivisten fordern trotzdem, dass alle 24 Solo-Konzerte von Lindemann abgesagt werden. In Leipzig versuchte die feministische Gruppe "FemStreik" gegen die ausverkaufte Show vorzugehen. Sie hat dafür eine Gegenkundgebung mit dem Motto "Keine Bühne für Till Lindemann" angemeldet, wie es auf Facebook heißt. "Gemeinsam mit vielen anderen werden wir zeigen, dass wir den Betroffenen glauben und uns mit ihnen solidarisieren", so "FemStreik".

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Facebook anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wie die Bild berichtet, hätte sich die Gruppe auch mit der Forderung, das Konzert abzusagen, an die Arena in Leipzig gewandt. Der Veranstalter hätte aber nicht darauf reagiert und lasse das Konzert wie geplant stattfinden.

Lindemann geht 2024 mit Rammstein auf Tour

Im Oktober gab Rammstein – allen negativen Schlagzeilen zum Trotz – dann bekannt, dass die Band auch im kommenden Jahr wieder auf Tour durch Europa geht. In Deutschland spielt Rammstein im kommenden Jahr nur in drei Städten: Dresden, Gelsenkirchen und Frankfurt.

Lesen Sie dazu auch