Till Lindemann geht auf große Solo-Tour

Im Mai startet die große Rammstein-Tour durch Europa. Jetzt ist klar: Im November und Dezember wird Sänger Till Lindemann auch etliche Solo-Konzerte geben. Tickets dafür sind bereits erhältlich.

Nachdem Fans von Till Lindemann in den vergangenen Jahren mehrere Konzert-Absagen hinnehmen mussten, gibt es jetzt gute Nachrichten. Der Sänger von Rammstein geht nach der großen Europa-Tour mit seiner Band, die noch im Mai startet, auf Solo-Tour.

Till Lindemann auf Solo-Tour: Alle Termine

Lindemann tritt im November und Dezember in 24 Städten in 13 Ländern auf. Zwölf Konzerte finden in Deutschland statt. Das sind die Termine im Überblick:

8. November: Leipzig (Quarterback Immobilien Arena )

(Quarterback Immobilien ) 10. November: Düsseldorf ( Mitsubishi Electric Halle )

( ) 12. November: Münster (MCC Halle Münsterland )

(MCC ) 14. November: Bamberg ( Brose Arena )

( ) 15. November: Lingen (Emslandarena)

(Emslandarena) 17. November: Frankfurt (MyTicket Jahrhunderthalle)

(MyTicket Jahrhunderthalle) 18. November: Kassel (Eissporthalle)

(Eissporthalle) 20. November: Trier ( Arena )

) 22. November: Prag (Tipsport Arena )

(Tipsport ) 24. November: Bratislava (Incheba Expo Arena Hala C)

(Incheba Hala C) 26. November: Katowice (Spodek)

(Spodek) 28. November: Kaunas (Zalgirio Arena )

(Zalgirio ) 30. November: Riga ( Arena Riga )

( ) 2. Dezember: Tallinn (Tondiraba Jaahall)

(Tondiraba Jaahall) 3. Dezember: Helsinki (Ice Hall)

(Ice Hall) 5. Dezember: Stockholm (Hovet)

(Hovet) 6. Dezember: Malmö ( Malmö Arena )

( ) 8. Dezember: Hamburg (Sporthalle)

(Sporthalle) 10. Dezember: Antwerpen (Lotto Arena )

(Lotto ) 12. Dezember: London ( Ovo Arena Wembley )

( ) 14. Dezember: Rotterdam (RTM Stage)

(RTM Stage) 16. Dezember: Stuttgart ( Porsche Arena )

( ) 18. Dezember: München (Zenith, die Kulturhalle)

(Zenith, die Kulturhalle) 20. Dezember: Paris (Accor-Arena)

Till-Lindemann-Tour 2023: Tickets seit Dienstag

Tickets für die Solo-Tour von Lindemann gibt es seit Dienstag (2. Mai) um 12 Uhr auf der offiziellen Webseite des Sängers. Pro Bestellung können maximal acht Tickets gekauft werden. Die Karten für das Konzert in München kosten beispielsweise 84 Euro.

Till Lindemann veröffentlichte Solo-Songs während Corona-Pandemie

Während der Corona-Pandemie veröffentlichte Lindemann mehrere Stücke, darunter auch das Lied "Ich hasse Kinder". Die dazugehörige Tour wurde während der Corona-Pandemie mehrfach verschoben. Letztendlich fand sie dann nie statt.

Mit Rammstein veröffentlichte er vor etwa einem Jahr das Album "Zeit". Damit geht die Band ab Mai auf Tour. Los geht es am 22. Mai in Litauen. Das erste Konzert in Deutschland findet am 7. Juni im Münchner Olympiastadion statt. Drei weitere Shows in der bayerischen Landeshauptstadt folgen. Im Juli tritt die Band auch dreimal in Berlin auf.



