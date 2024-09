Tour-Auftakt von Luke Mockridge abgesagt: Welche Termine finden statt und welche nicht?

Eigentlich sollte Luke Mockridge ab Donnerstag (12. September) auf Tour gehen. Doch nach massiver Kritik an seinen Aussagen über Behindertensport wurden inzwischen mehrere Termine der „Funny Times“-Tour in Deutschland und Österreich abgesagt. Der Auftakt an diesem Donnerstag im ostwestfälischen Bünde und die zweite Show am Freitag in Paderborn fänden nicht statt, teilte der Tourneeveranstalter MTS live auf Anfrage mit. Die Absage erfolge „aufgrund der aktuellen Situation“. Ob alle anderen Termine der Tour stattfinden werden, sei noch unklar, teilte MTS live mit.

Luke-Mockridge-Tour 2024: Termine und Absagen im Überblick

Bis Dienstag waren sechs Auftritte abgesagt worden, am Mittwoch kamen dann noch zwei weitere Shows hinzu. Das sind alle geplanten und abgesagten Termine im Überblick:

12. September: Bünde

13. September: Paderborn

14. September: Mainz

18. September: Wien

19. September: Leonding

20. September: Salzburg

25. September: München

26. September: Baden-Baden

27. September: Bamberg

28. September: Coburg

3. Oktober: Erfurt

4. Oktober: Magdeburg

5. Oktober: Lüneburg

6. Oktober: Lübeck

9. Oktober: Rheine (Kartenvorverkauf gestoppt)

10. Oktober: Weeze

11. Oktober: Castrop-Rauxel

15. und 16. Oktober: Bonn

17. Oktober: Siegen

18. Oktober: Limburg

19. Oktober: Hanau

23. Oktober: Rheda-Wiedenbrück

24. Oktober: Mönchengladbach

25. und 26. Oktober: Gelsenkirchen

31. Oktober: Köln

6. November: Nürnberg

7. November: Giessen

8. November: Hamm

9. November: Beverungen

„Es mangelt Luke Mockridge offensichtlich an jeglicher Demut gegenüber der Leistung der Paralympioniken und an Respekt gegenüber Menschen mit Behinderungen jeglicher Art. Wir empfinden seine Äußerungen als menschenverachtend und beschämend“, schrieb etwa der Gelsenkirchener Show-Veranstalter Emschertainment zur Begründung für die Entscheidung.



Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigten weitere Veranstalter, dass sie in Gesprächen seien, ob geplante Auftritte des 35-Jährigen stattfinden sollen. Nach Angaben der Veranstalter sind zahlreiche Shows bereits ausverkauft.

Luke Mockridge nach Aussagen zu Behindertensport in der Kritik

Mockridge hatte sich in dem Podcast „Die Deutschen“ abwertend über den Behindertensport geäußert. Er sagte unter anderem: „Es gibt Menschen ohne Beine und Arme, die wirft man in ein Becken – und wer als Letzter ertrinkt, der hat halt gewonnen.“ Der Podcast war bereits im August veröffentlicht worden, bekam aber erst kurz vor der Schlussfeier der Paralympics größere Aufmerksamkeit. Nach großer Kritik ruderte er zurück. „Selbstverständlich war es nie meine Absicht, Menschen mit Behinderung ins Lächerliche zu ziehen – besonders während dieser großartigen Paralympischen Spiele“, schrieb Mockridge bei Instagram.

Trotzdem hatten die Aussagen Konsequenzen für den Comedian. Der Fernsehsender Sat.1 nahm das geplante neue TV-Quiz „Was ist in der Box?“ mit dem 35-Jährigen aus dem Programm. Die Aussagen von Mockridge entsprächen nicht den Werten des Senders, sagte ein Sprecher. (mit dpa)