Neustart in der Politik statt MaiLab? Das ist Mai Thi Nguyen-Kim

Mai Thi Nguyen-Kim wurde für ihrem Wissenschaftsjournalismus auf Youtube bekannt. Nun kündigt die Chemikerin etwas Neues an. Wer ist die Frau hinter "Mai Think X"?

Rund ein Jahr lang zog sich Mai Thi Nguyen-Kim von ihrem Youtube-Kanal „MaiLab“ zurück. In einem Statement deutete die Wissenschaftlerin und Moderatorin vergangene Woche dann etwas Neues an, das viele als ihren Einstieg in die Politik deuteten. Dann in dem neunminütigen Video sagte sie Sätze wie: „Wenn du willst, dass es gut wird, musst du es halt selbst machen.“ Wer ist die Journalistin hinter einem der erfolgreichsten Wissenschaftskanäle auf Youtube?

Die 36-Jährige kann auf eine äußerst erfolgreiche Medienkarriere zurückblicken. Von Beginn an spielte Wissenschaftsvermittlung für die Chemikerin eine zentrale Rolle. Noch während ihrer Promotion startete Nguyen-Kim im Jahr 2015 den Youtube-Kanal „The Secret Life of Scientists“, auf dem sie Stereotype von Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern reflektierte. Zusammen mit dem öffentlich-rechtlichen Netzwerk Funk kam im Jahr 2016 der Kanal „schönschlau“ dazu, den sie später in „MaiLab“ umbenannte.

Mai Thi Nguyen-Kim betrieb mit „MaiLab“ Wissenschaftsjournalismus auf Youtube

Auf Youtube gab Nguyen-Kim seitdem Tipps gegen Prokrastination oder klärte über den Mythos der 5-Sekunden-Regel auf. Schon früh sprach die Moderatorin über gesellschaftspolitischen Themen wie Fakenews. Auf der Plattform, die vorwiegend Unterhaltungszwecken dient, verfing ihr hoher Anspruch. Trotz humorvoller Passagen bauten die kurzen Videos stets auf tiefgründige Analysen auf und stellten wissenschaftliche Standards in den Fokus. 2018 wurde „MaiLab“ mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet.

Der Durchbruch gelang Nguyen-Kim während der Corona-Pandemie. Ihr Beitrag mit dem Titel „Corona geht gerade erst los“ wurde mit mehreren Millionen Klicks innerhalb weniger Tage das erfolgreichste deutsche Youtube-Video des Jahres 2020. Nguyen-Kim trat danach als Expertin in Talkshows und Nachrichtenformaten auf und schrieb zwei Bestseller. Es folgten Auszeichnungen wie unter anderem als Journalistin des Jahres und das Bundesverdienstkreuz.

Ab dem Jahr 2021 wechselte Nguyen-Kim schrittweise ins Fernsehen. Zunächst moderierte sie für das ZDF Sendungen wie „TerraX“ oder „Quarks“. In ZDFneo bekam sie ihr eigenes Format „Mai Think X - Die Show“.

2023 stellte Mai Thi Nguyen-Kim ihren Youtube-Kanal „MaiLab“ ein

2020 wurde die sie zum ersten Mal Mutter, 2023 brachte sie ihr zweites Kind zur Welt. Vor rund einem Jahr beendete sie ihre Arbeit auf Youtube mit den Worten: „Okay, das ist das schwierigste MaiLab-Video ever“. Seitdem konzentrierte sich die 36-Jährige auf ihre Formate im Fernsehen. Nun folgt der nächste große Schritt.

Ihr persönliches Interesse an Chemie und ihr wissenschaftlicher Hintergrund bildeten die Basis für die Arbeit auf Youtube und im Fernsehen. Neben ihrem Fleiß und Ehrgeiz sind sie wahrscheinlich das Rezept für ihren durchschlagenden Erfolg. Bis 2012 studierte Nguyen-Kim in Mainz Chemie als Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes. Während ihrer Zeit dort absolvierte sie einen Forschungsaufenthalt am MIT in Boston. Nach Stationen in Aachen und Harvard wurde sie schließlich 2017 in Potsdam promoviert.

Aufgewachsen ist Nguyen-Kim in Hemsbach im Rhein-Neckar-Kreis. Ihre Eltern stammen aus Vietnam. Ihr Vater ist ebenfalls Chemiker. Nguyen-Kim hätte auch in der Wirtschaft Karriere machen können: 2017 lehnt sie eine Leitungsstelle in einem BASF-Labor ab und entschied sie sich für den Journalismus. Laut eigener Aussage um alternativen Fakten und Populismus der Marke Donald Trump entschieden entgegentreten zu können.