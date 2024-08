Mann wird in Brüssel erschossen – Täter noch nicht gefasst

Ein Mann ist in Brüssel erschossen worden. Am frühen Donnerstagmorgen gab es Schüsse in einem Wohnhaus in der belgischen Hauptstadt, so die Staatsanwaltschaft. Ein oder mehrere Täter seien bewaffnet in ein Wohnhaus in dem belebten Viertel Ixelles im Südosten der Stadt eingedrungen. Dann waren Schüsse im Haus zu hören.

Ein Toter, zwei Verletzte nach Schüssen in Brüssel

Ein Mann im Alter von etwa 60 Jahren starb, ein weiterer Mann und eine Frau kamen verletzt in ein Krankenhaus. Sie sind nicht mehr in Lebensgefahr. Nach dem Täter oder den Tätern werde aktiv gesucht, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Was der Grund für die Attacke war, ist unklar. Die Polizei ermittelt noch.

In letzter Zeit fielen in Brüssel häufiger Schüsse. Vor einem halben Jahr ist etwa ein Polizist bei einer Hausdurchsuchung erschossen worden. Vergangenes Jahr starben zwei schwedische Fußballfans, nachdem ein Mann auf offener Straße aus sie geschossen hatte.

Häufig finden Schießereien im Drogenmilieu statt. Vor Kurzem hatte die belgische Polizei jedoch auch einen Erfolg im Kampf gegen die Drogen-Kriminalität.