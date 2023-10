Tödliche Schüsse in Brüssel: Ein Anschlag auf Schweden

In Brüssel herrschen Schock und Trauer, nachdem ein 45-jähriger Tunesier am Montagabend zwei Schweden getötet und einen weiteren Mann schwer verletzt hat.

Es ist 19.14 Uhr in der Nähe des Place Sainctelette im Norden Brüssels, nur unweit der Innenstadt, als die schwedischen Fußballfans aus dem Taxi steigen wollen. Sie sind auf dem Weg zum Stadion, wo ihre Nationalmannschaft kurze Zeit später gegen Belgien in einem EM-Qualifikationsspiel gegeneinander spielen soll.

Plötzlich hält ein Mann in einer neonorange-farbenen Weste und mit einem weißen Helm auf dem Kopf mit seinem Motorroller an und beginnt mit einem automatischen Gewehr auf offener Straße zu schießen – auf die Sportanhänger in ihren blau-gelben Trikots, auf Passanten. Wahllos? Menschen rennen in Panik in die Eingangshalle des Bürogebäudes des Flämischen Wohnraumfonds, doch der Schütze folgt ihnen, feuert mit seiner Waffe weiter in der Halle, unter anderem auf eine auf dem Boden liegende Person.

Anschlag in Brüssel: Polizei entdeckt Todesschützen um 8 Uhr morgens in einem Café

Am Ende des Anschlags sind zwei Schweden tot, ein drittes Opfer wurde schwer verletzt, befindet sich inzwischen aber außer Lebensgefahr. Und Brüssel steht unter Schock, Anspannung und Druck. Denn erst am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr entdeckten Beamte den Verdächtigen in einem Café im Stadtteil Schaerbeek und erschossen ihn, nachdem die Gegend zuvor von einem Großaufgebot der Polizei abgeriegelt und evakuiert wurde.

Schwedische Fußballfans spenden sich Trost. Das EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Schweden wurde nach den Schüssen in Brüssel abgebrochen. Foto: Bruno Fahy/Belga, dpa

Dabei war der mutmaßliche Islamist in der Nacht bereits von mehreren Bürgern gefilmt worden, wie er durch die Stadt fuhr oder auf dem Gehsteig sein Gewehr neu lud. Warum dauerte die Fahndung so lang? Etliche Fragen blieben zunächst ungeklärt. Klar war dagegen schnell, wer Abdesalem L. war.

Der Mann tunesischer Herkunft hielt sich illegal in Belgien auf, bevor er den, wie Premierminister Alexander de Croo es nannte, „brutalen Terroranschlag“ verübte. In den sozialen Netzwerken zirkulierte ein Video, in dem der mutmaßliche Täter nach seinen Angriffen davon sprach, „den Tod eines sechsjährigen US-palästinensischen Jungen zu rächen“. Er sei von der Terrorgruppe Islamischer Staat inspiriert, sagte er da auf Arabisch. Die Ermittler gehen Hinweisen auf ein islamistisches Motiv nach. Offenbar fahndet die Polizei nach einem weiteren Täter, der mit dem Angriff in Verbindung steht, teilte die schwedische Staatsanwaltschaft am Dienstag zudem mit.

Die Tat weckt schreckliche Erinnerungen bei der Bevölkerung. Am 22. März 2016 hatten drei Selbstmordattentäter des selbsternannten Islamischen Staats am Brüsseler Flughafen Zaventeem sowie in der Metro-Station Maelbeek im EU-Viertel 32 Menschen getötet, Hunderte wurden teils schwer verletzt.

Terror in Brüssel: Haben die Behörden versagt?

Noch in der Nacht auf Dienstag kam im Land deshalb die Frage auf, ob es sich abermals um „ein massives Sicherheitsversagen“ der belgischen Behörden handelte? Für die war Abdesalem L. kein Unbekannter. Vielmehr wurde der tunesische Staatsangehörige 2019 als Asylbewerber abgelehnt und zwei Jahre später von der zuständigen Gemeinde abgemeldet, was bedeutet, dass er sich illegal in dem Land aufhielt. Das wusste der Staat. Weil Abdesalem L. kürzlich einen Bewohner eines Asylbewerberheims bedroht hatte, hatte das „Gemeinsame Informationszentrum", eine Anti-Terror-Behörde, für diesen Dienstag ein Treffen anberaumt.

Neben dem illegalen Aufenthalt sei er der Polizei zudem im Zusammenhang mit Menschenhandel und Gefährdung der Staatssicherheit aufgefallen, sagte Justizminister Vincent van Quickenborne am Dienstagmorgen. In seinem Heimatland, so stellte sich außerdem heraus, war der Tunesier lediglich wegen gewöhnlicher Straftaten bekannt.

Die Polizei sperrt eine Straße, während ein Polizist hinter Absperrband Wache steht. Foto: Lou Lampaert/Belga, dpa

Trotzdem, die belgischen Behörden wurden laut eigenen Angaben von einer ausländischen Polizeibehörde 2016 darüber informiert, dass Abdesalem L. ein radikales Profil habe und „Kandidat für den Dschihad“ sei, also möglicherweise in ein Konfliktgebiet ziehen wolle. Wie zur Rechtfertigung schränkte Van Quickenborne nun ein, es habe sich um eine Information gehandelt „wie sie damals täglich Dutzende Male vorlag“.

Terrorist in Brüssel zielte speziell auf schwedische Fußball-Fans

Mussten die schwedischen Touristen wegen ihrer Nationalität sterben? De Croo erklärte, der Verdächtige „zielte speziell auf schwedische Anhänger ab“ und sprach dem nordeuropäischen Land sein Beileid aus. Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson bestätigte am Dienstag derweil, dass sich der mutmaßliche Täter gelegentlich in Schweden aufgehalten habe, er den Behörden aber nicht bekannt war. Das Fußballspiel am Montagabend wurde nach der ersten Halbzeit abgebrochen. Während die Polizei noch nach dem Verdächtigen fahndete, drückten rund 35.000 Fans ihre Unterstützung aus und skandierten immer wieder „Schweden“. Die Besucher mussten aus Sicherheitsgründen noch Stunden im Stadion ausharren, etwa 400 Schweden-Anhänger gar bis 4 Uhr morgens, ehe sie in ihre Hotels eskortiert wurden.

An Orten, die mit der schwedischen Gemeinschaft in Verbindung stehen, wurden laut Regierung nun verstärkte Sicherheitsmaßnahmen vorgenommen. Die Polizeipräsenz wurde jedoch auch in der restlichen Stadt erhöht, nachdem seit Donnerstagabend in Brüssel die höchste Terrorwarnstufe gilt. Im restlichen Land hoben die Behörden sie auf das zweithöchste Level „3“ an.

In Schweden lösten in den vergangenen Monaten Koranverbrennungen bei einer Reihe von Anti-Islam-Protesten Unruhen aus, auch in muslimisch geprägten Ländern sorgten die Aktionen für Empörung. Daraufhin verurteilte die schwedische Regierung die Schändungen und verwies zugleich auf den starken Schutz der Meinungsfreiheit. Dennoch hatte das Land Mitte August erstmals seit 2016 seine Terrorwarnstufe auf das zweithöchste Level gesetzt. Als Grund hatten die Behörden eine gestiegene Gefahr von Anschlägen durch Islamisten angegeben.