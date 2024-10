Mehr als 50 Tote nach Unwettern in Spanien

Unwetter im Osten und Süden Spaniens verursachten Überschwemmungen in den ans Mittelmeer grenzenden Regionen Andalusien, Murcia und Valencia. Nach spanischen Medienberichten kamen nach aktuellem Stand mehr als 50 Personen ums Leben, viele werden weiterhin vermisst.

„Wir können bestätigen, dass Tote gefunden wurden“, sagte der Ministerpräsident der östlichen autonomen Gemeinschaft Valencia, Carlos Mazón. Allerdings könnten keine weiteren Angaben gemacht werden, bevor die Angehörigen nicht informiert wurden. Nach einem Bericht der Zeitung El País werden in der südöstlichen Provinz Albacete sechs Menschen vermisst, in Valencia drei Personen. Medienberichten zufolge gelten die Unwetterwarnungen inzwischen für zehn der insgesamt 17 autonomen Gemeinschaften des Landes. Neben heftigen Regenfällen gab es auch Hagel und starke Windböen, wie der Wetterdienst Aemet mitteilte. Flüsse traten über die Ufer, vielerorts wurden Straßen, Häuser und Felder überschwemmt, Autos und Bäume von den Wassermassen mitgerissen.

Unwetter in Spanien: Provinz Valencia besonders betroffen

Mazón hatte Einwohner dazu aufgerufen, sich in höhergelegene Gebiete zu begeben. In den sozialen Medien und über Nachrichtenapps teilen Betroffene Bilder und Videos von über die Ufer getretenen Flüssen, Sturzbächen oder aber von ihrem eigenen Standort, um eine Rettung zu erleichtern.

Dutzende Menschen in Valencia mussten die Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Lastwagen, Autos, auf den Dächern von Geschäften oder Tankstellen oder auf Brücken verbringen. Teilweise waren sie auch in ihren Fahrzeugen eingesperrt und warten derzeit immer noch auf Rettung, berichtet die spanische Zeitung El País. Im Landesinneren der Provinz Valencia waren die Regenfälle besonders heftig. Dort sind einige Straßen nicht befahrbar, der Flug- und der Bahnverkehr wurde beeinträchtigt.

Spanien: Unwetter richteten bereits in Andalusien Schäden an

Der Sturm soll im Laufe des Mittwochs in den Norden der Provinz Valencia weiterziehen, dort sind bis nach dem Mittag heftige Regenfälle vorhergesagt. Zuvor hatte es auf der Halbinsel Levante, in Andalusien und in Castilla-La Mancha im Süden des Landes heftige Regenfälle gegeben. Die Verteidigungsministerin Margarita Robles kündigte laut El País an, dass Soldaten bei den Rettungsarbeiten in den betroffenen Gebieten unterstützen werden.

Erst am Donnerstag werde sich die Lage in ganz Spanien wieder komplett entspannen, teilte der Wetterdienst Aemet mit. Über Mallorca und den anderen Balearen-Inseln war das Unwetter mit Starkregen bereits am Montag gezogen. Inzwischen hat sich die Situation dort wieder beruhigt, obwohl für einige Gebiete – darunter auch auf Mallorca – noch die Unwetterwarnung Gelb galt. (mit dpa)