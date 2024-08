Meteorit am Himmel? Menschen in Süddeutschland alarmieren die Polizei

Am Dienstagabend gehen bei der Polizei in verschiedenen Städten in Baden-Württemberg zahlreiche Anrufe von Bürgerinnen und Bürgern ein. Der Grund: Sie haben einen Feuerschein am Nachthimmel gesehen. Zahlreiche Videos des Phänomens werden in den sozialen Medien geteilt. Auch in der Schweiz, in Frankreich und Italien haben Menschen das leuchtende Objekt am Himmel wahrgenommen. Mittlerweile ist klar, was genau am Nachthimmel zu sehen war.

Viele Menschen vermuten einen Meteoriten am Himmel

Angaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) ist ein Starlink-Satellit von Süddeutschland aus sichtbar über der Schweiz in die Erdatmosphäre eingetreten. Das teilte eine Sprecherin des BBK gegenüber der Deutschen Presseagentur mit.

Zuvor teilten zahlreiche Menschen Videos von dem Objekt in den sozialen Medien. Darauf ist zu sehen, wie sich ein helles Objekt langsam am Nachthimmel bewegt und dabei scheinbar in mehrere Teile zerlegt wird. Bis bekannt wurde, dass es sich um einen verglühenden Satelliten handelt, tippten viele Menschen auf einen Meteoriten oder Asteroiden. (mit dpa)