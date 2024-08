Meteorit am Himmel? Menschen in Süddeutschland alarmieren die Polizei

Am Dienstagabend gehen bei der Polizei in verschiedenen Städten in Baden-Württemberg und Bayern zahlreiche Anrufe von Bürgerinnen und Bürgern ein. Der Grund: Sie haben einen Feuerschein am Nachthimmel gesehen. Zahlreiche Videos des Phänomens werden in den sozialen Medien geteilt.

Komet am Himmel? Sichtungen auch in Bayern

Auch bei unserer Redaktion ging ein Video ein: „Was ist das?“, fragt eine Stimme im Video von Selmon Berisha aus Thannhausen. Zu sehen ist ein dunkler Nachthimmel, der von sich bewegenden hellen Streifen durchzogen wird. „Das sind Kometen“, ruft eine andere Stimme dazwischen und zählt acht bis neun kleine Punkte, die einen grellen Schweif nach sich ziehen. In einem anderen Video, das uns von unserem Leser Jürgen Schuster zugesendet wurde, fragt er sich ebenfalls, was das sei: „Ist das ein Ufo?“ Er glaubt auch, einen Kometen gesehen zu haben.

Laut Reaktionen bei Facebook sahen auch Menschen aus den Neu-Ulmer Stadtteilen Steinheim und Ludwigsfeld das Spektakel am Nachthimmel. Aber auch in der Schweiz, in Frankreich und Italien haben Menschen das leuchtende Objekt am Himmel wahrgenommen. Mittlerweile ist klar, was genau am Nachthimmel zu sehen war.

Viele Menschen vermuten einen Meteoriten am Himmel

Angaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) ist ein Starlink-Satellit von Süddeutschland aus sichtbar über der Schweiz in die Erdatmosphäre eingetreten. Das teilte eine Sprecherin des BBK gegenüber der Deutschen Presseagentur mit.

Zuvor teilten zahlreiche Menschen Videos von dem Objekt in den sozialen Medien. Darauf ist zu sehen, wie sich ein helles Objekt langsam am Nachthimmel bewegt und dabei scheinbar in mehrere Teile zerlegt wird. Bis bekannt wurde, dass es sich um einen verglühenden Satelliten handelt, tippten viele Menschen auf einen Meteoriten oder Asteroiden. (mit dpa)