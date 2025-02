Beim diesjährigen Winter-Event der Invictus Games in Whistler, Kanada, zeigten sich Prinz Harry (40) und Meghan Markle (43) von ihrer persönlichen Seite. Während Harry bereits im letzten Jahr seinen Mut beim Skeleton-Fahren unter Beweis stellte, zögerte Meghan bei ihrer ganz persönlichen „Mutprobe“ zunächst. Welche Aktivität Harry für sie vorgesehen hatte – und warum der Versuch in Lachern endete.

Mutprobe für Meghan: Harry überredet sie zu waghalsiger Schnee-Action

In einem Clip, den die Herzogin auf ihrem neuen Instagram-Account teilte, sieht man sie an der Startposition eines steilen Hügels in einem großen Gummireifen sitzen. Meghan soll sich offenbar im „Snow Tubing“ – also dem Reifenrodeln – versuchen. Eine beliebte Wintersport-Aktivität, abseits des Skifahrens. Im Video wirkt Meghan zunächst aber nicht überzeugt. „Nein, nein, nein... ich will das wirklich nicht machen!“, ruft sie, während sie sich nervös an den Rand des Reifens klammert.

Harry, der nicht nur jahrelang im Militär diente, sondern auch als sehr sportlich gilt, ließ das nicht gelten. „Komm schon, du wirst okay sein! Du schaffst das!“, ermutigte er sie immer wieder.

Schließlich fasst sich Meghan ein Herz – und es kommt, wie es kommen musste: Kaum setzt sich der Reifen in Bewegung, beginnt er, sich unkontrolliert zu drehen. Sehr zu Meghans Leidwesen, die sofort anfängt, zu schreien – und zwar die gesamte Abfahrt. Die Aufnahme amüsiert die Instagram-Follower des Paares. „Ihre Schreie! Und Harrys Lachen hilft nicht gerade“, kommentierte ein Instagram-Nutzer unter dem Beitrag.

Adrenalin statt Trennungsgerüchte: Meghans Rodelfahrt begeistert Fans

Meghans lautstarke Abfahrt scheint auch Harry völlig aus der Fassung zu bringen. Während seine Frau den Hang hinunter wirbelt, hört man ihn im Video laut lachen und immer wieder rufen: „Füße hoch, Füße hoch!“ Alles offenbar, damit der Reifen noch schneller wird. Während sich auch die Zuschauer vor Ort amüsierten, überschlug sich die Online-Community: „Absolut wunderbar zu sehen & zu hören, wie glücklich diese beiden sind!“, schrieb ein begeisterter Fan. Ein anderer kommentierte auf Instagram unter dem Video: „So süß, sie hat ein bisschen Angst, aber sie macht es trotzdem!“

Dass Meghan nicht unbedingt ein Adrenalinjunkie ist, ist kein Geheimnis. Bereits beim „One Year to Go“-Event der Invictus Games 2024 lehnte sie das Skeleton-Fahren ab, während Harry sich wagemutig kopfüber in die Eisrinne stürzte. Damals meinte sie entschlossen: „Auf gar keinen Fall!“, schreibt das People Magazine.

Besonders nach den hartnäckigen Trennungsgerüchten im Dezember und einem angeblich von Meghan geplanten Scheidungsbuch sind solche Momente für Fans der Sussexes ein Grund zur Freude. „Die beiden sind ein echtes Team“, betonte ein Insider gegenüber Page Six.

Übrigens: Die positiven Kommentare zu dem Video dürften eine willkommene Abwechslung für die Sussexes sein, denn in letzter Zeit hagelte es für ihre öffentlichen Auftritte eher Kritik. Bei den Invictus Games fuhr das Paar beispielsweise mit einem Golfwagen an einer Reihe von Kriegsveteranen vorbei – etwas, was viele Nutzer auf Social-Media-Plattformen als respektlos empfanden. Auch Wochen zuvor kam das Paar in Los Angeles nicht gut an, obwohl es während der Waldbrände nur helfen wollte. Eine Schauspielerin bezichtigte Harry und Meghan wegen der Aktion kurzerhand als „Katastrophentouristen“.