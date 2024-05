Nach Prinzessin Kates Krebserkrankung: Seltenes Update vom Palast - Kehrt sie im Juni zurück?

Im Sommer stehen für die britischen Royals viele Termine an. Wie stehen die Chancen, dass Prinzessin Kate, die kürzlich ihre Krebserkrankung öffentlich machte, bald wieder an diesen teilnehmen wird?

Seitdem im März bekannt wurde, dass Catherine, Prinzessin von Wales und Ehefrau des britischen Thronfolgers, Prinz William, an Krebs erkrankt ist, ist es ruhig um die 42-Jährige geworden. Kein Wunder, immerhin hatte die Mutter dreier Kinder zusammen mit ihrem Ehemann um die Achtung der Privatsphäre in dieser gesundheitlich fordernden Zeit gebeten. Sie wolle sich einer Chemotherapie unterziehen und werde zunächst an keinen öffentlichen Terminen im Namen der Royals teilnehmen, hieß es vonseiten des Buckingham Palace.

Doch nun stehen den Royals mit dem Gedenktag zur Landung der Alliierten in der Normandie während des Zweiten Weltkriegs, sowie dem "Trooping the Colour" und dem traditionellen Pferderennen Royal Ascot, terminreiche Wochen bevor. Wie stehen die Chancen, dass Kate an diesen Veranstaltungen teilnimmt?

Nach Prinzessin Kates Krebserkrankung: Seltenes Update vom Palast - Wann kehrt sie in die Öffentlichkeit zurück?

In einem kurzen Update hat der Buckingham Palace noch einmal die Termine der Royals für die erste Juni-Woche bestätigt und erklärte auch, in welchem Maße, der - ein Jahr nach seiner Krönung - ebenfalls an Krebs erkrankte König Charles III. an diesen teilnehmen wird. Deutlich wird hierbei allerdings: Während sowohl von Prinz William als auch von der "Princess Royal", also Prinzessin Anne, in der Mitteilung die Rede ist, wird Catherine, Prinzessin von Wales, nicht erwähnt. Auf Nachfrage der britischen Zeitung Daily Mail bei den Sprechern des Buckingham Palace bestätigte sich dann: Kate wird nicht an den Terminen in der ersten Juni-Woche teilnehmen. Ferner teilte der Palast mit, dass Kate voraussichtlich im gesamten Juni nicht zu ihren königlichen Pflichten zurückkehren werde.

Kate werde demnach auch bei der "Colonel's Review", der Generalprobe für "Trooping the Colour" am 8. Juni nicht teilnehmen. Kate, als Colonel der Irish Guards, hätte normalerweise den Salut der Streitkräfte entgegengenommen, bleibt aber wegen ihrer Behandlung fern und werde erst zurückkehren, wenn die Ärzte es erlauben. Ein erstes Update zu ihrem Gesundheitszustand gab es kürzlich von ihrem Ehemann Prinz William. Vertreten werde sie von Lieutenant General James Bucknall, der an ihrer Stelle die Begutachtung durchführen wird. Eine Bestätigung, ob Kate bei dem eigentlichen Termin des "Trooping the Colour" zu den Geburtstagsfeierlichkeiten von König Charles III. am 15. Juni dabei sein wird, ließ der Palast jedoch aus. Es ist derzeit also noch unklar, ob Kate an dem Termin teilnehmen, oder erneut fehlen wird.

Auch der König selbst wird aufgrund seiner Krebserkrankungen etwas am Ablauf des "Trooping the Colour" ändern müssen. Wie die Daily Mail erfuhr, werde der König das Spektakel zusammen mit Königin Camilla in einer Kutsche begehen und nicht, wie im vergangenen Jahr noch auf dem Rücken eines Pferdes. Dies geschehe ebenfalls unter Berücksichtigung seines Gesundheitszustands.

Übrigens: Weil die Royals durch die Krebserkrankungen von König Charles III. und Prinzessin Kate personell zurückgeworfen sind, hat sich der Monarch dazu entschieden, sich nach einem Ersatz für Kate umzusehen. Derweil ließ Charles seinem jüngeren Sohn, Prinz Harry, keine Gelegenheit, ihn während seines jüngsten Besuchs im Vereinigten Königreich zu besuchen. Stattdessen sorgte er mit einer Titel-Vergabe dafür, dass Harry beinahe in Tränen ausbrach. Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn gilt als angespannt, seitdem Harry und seine Frau Meghan dem Königshaus den Rücken gekehrt haben und Harry seine umstrittene Biografie mit dem Titel "Reserve" veröffentlichte.