Neue Corona-Variante BA.5 in Portugal: Symptome, Impfung, Verlauf

Der Omikron-Subtyp BA.5 lässt in Portugal die Fallzahlen explodieren – und ist auch in Deutschland nachgewiesen. Doch wie gefährlich ist BA.5? Alle Infos im Überblick.

In letzter Zeit spielte Corona in Portugal keine große Rolle. Doch seit Wochen steigen die Fallzahlen dort wieder extrem. Grund dafür sollen die Virus-Subtypen BA.4 und BA.5 der Omikron-Variante sein. Besonders die Variante BA.5 ist seit wenigen Wochen auch in Deutschland nachgewiesen. Die Zahlen sind im Vergleich zu den vorherrschenden Virusvarianten zwar noch gering – doch sie steigen immer schneller. Wie gefährlich ist die ansteckende Variante? Welche Symptome gibt es? Schützen Impfungen? Und was bedeutet ihre Ausbreitung für den weiteren Verlauf der Pandemie? Die Informationen über BA.5 im Überblick.

Omikron-Subtyp: Wie ist BA.5 entstanden?

BA.5 ist – ebenso wie BA.4 – eine Omikron-Variante mit eigenem Ursprung. Das heißt, sie stammen nicht etwa von BA.1, BA.2 oder BA.3 ab, sondern haben den gemeinsamen Omikron-Vorläufer als Ursprung. Die Varianten haben zusätzlich zu Omikron eine Mutation an einem sogenannten Spikeprotein, was die Virulenz der Variante erhöhen soll. Das erklärte der Experte Christian Drosten von der Charité bei Twitter.

Virologe Christoph Steininger von der Med-Uni Wien sagte: "Die neuen Daten aus Portugal zeigen, dass BA.4 und BA.5 definitiv einen Wachstumsvorteil gegenüber BA.1 und BA.2 haben müssen." Im Laufe der Zeit wurde Sars-CoV-2 so mit jeder Variante immer ansteckender. Schon die Omikron-Variante ist so ansteckend wie die Masern, das bisher ansteckendste bekannte Virus.

Omikron-Subtyp BA.5: Steigen jetzt die Zahlen wieder?

Nach jeder Entdeckung einer neuen Corona-Variante oder eines Varianten-Subtyps steigt wächst bei vielen Menschen wieder die Angst vor einer erneuten Infektionswelle und steigenden Zahlen. Zu BA.5 schreibt das RKI: "Der aktuell besonders in Südafrika und zuletzt auch in Portugal zunehmende Trend der Omikron-Linien BA.4 und BA.5 geht dort mit einem Anstieg der COVID-19-Fallzahlen und Positivenrate einher."

Aber: Aktuell gehe man nicht davon aus, dass die Verbreitung der Sublinien wieder zu einem starken Anstieg der Fallzahlen führe. Trotzdem bleibe der Infektionsdruck in Deutschland noch immer hoch. Die Omikron-Variante BA.2 dominiert in Deutschland weiterhin das Infektionsgeschehen. Der Anteil dieses Subtyps lag zuletzt unverändert bei 97,4 Prozent.

Omikron-Subtyp: Welche Symptome verursacht BA.5?

Bei den Subtypen BA.1 und BA.2, die unter anderem in Deutschland dominieren, gilt der Krankheitsverlauf für gewöhnlich als mild, und es kommt nur selten zu schweren Symptomen. Meist haben die Betroffenen lediglich Schnupfen und Kopfschmerzen, seltener kommt es zu Fieber. Bei den neueren Subtypen hingegen tritt laut Virologen wieder vermehrt Husten auf, die Symptome seien ähnlich wie bei einer Bronchitis. Nach WHO-Angaben untersuchen Spezialisten weiterhin, inwiefern sich BA.4 und BA.5 hinsichtlich Ausbreitungsgeschwindigkeit und Krankheitsverlauf von den bisherigen Varianten unterscheiden.

Wie gefährlich ist der Omikron-Subtyp BA.5?

Mitte Mai hat die Weltgesundheitsbehörde WHO die beiden Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 auf die Liste der besorgniserregenden Varianten aufgenommen. Etwas später zog auch das European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) nach: Am 13. Mai stufte es die beiden Omikron-Subtypen als "variants of concern" ein.

Trotzdem mahnen viele Experten zur Beruhigung. Die aktuell in Südafrika grassierenden Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 übertreffen sich zwar gegenseitig in ihrer Fähigkeit, die Immunantwort zu umgehen, sie sind aber wohl nicht gefährlicher als die hierzulande vorherrschende Omikron-Variante BA.2. Der Experte Tulio de Oliveira schrieb zu den beiden neuen Varianten auf Twitter: "No cause for alarm."

BA.5 in Deutschland: Ist die Variante schon bei uns?

Auch in Deutschland konnten die neuen Omikron-Subtypen nachgewiesen werden. Und in seinem Wochenbericht vom 25. Mai zeigt das RKI anschaulich auf, wie schnell sich besonders BA.5 ausbreitet. In dem Bericht heißt es: "Die aktuell besonders in Südafrika zu einem erneuten Anstieg der Covid-19-Erkrankungen führenden Omikron-Linien BA.4 und BA.5 wurden in den letzten Wochen auch zunehmend in Deutschland (hier vor allem BA.5) und anderen europäischen Ländern nachgewiesen."

Video: dpa Exklusiv

Während BA.4 in den vergangenen zwei Wochen lediglich von einem deutschlandweiten Anteil von 0,1 % auf 0,4 % gestiegen ist, hat sich der Anteil von BA.5 in derselben Zeit fast verfünffacht: Vor zwei Wochen waren es noch 0,6 %, eine Woche später schon 1,2 % und in der vergangenen Woche ließen sich bei 2,5 % der Ansteckungen die BA.5 Variante nachweisen.

Impfstoff: Schützen Impfungen vor BA.5?

Derzeit untersuchen laut WHO einige Spezialisten, wie gut die Impfungen gegen den neuen Omikron-Subtyp BA.5 greifen. Klar ist schon mal, dass die Schutzimpfungen gegen die bisherigen Corona-Varianten einen gewissen Schutz liefern. Denn sie verhindert einen schweren Verlauf. Die Impfstoffhersteller arbeiten zudem derzeit mit Hochdruck an einem so genannten Pan-Impfstoff – also ein Impfstoff, der möglichst viele Corona-Varianten abdeckt. "Diese Impfstoffe könnten uns einen Vorsprung verschaffen", erklärte der Virologe Norbert Nowotny in einem Interview mit Hinblick auf die Verbreitung weiterer Varianten wie BA.5.