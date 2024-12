Nordirischer Fußballprofi Michael Newberry stirbt im Alter von 27 Jahren

Michael Newberry ist gestorben. Der Engländer spielte als Erstligist in dem nordirischen Fußballverein FC Cliftonville. Den Tod des Abwehrspielers bestätigte der Club aus Belfast in einer Mitteilung am Montag. Wie mehrere Medien berichteten, sei Newberry an seinem Geburtstag gestorben.

Nordirischer Fußballprofi ist mit 27 Jahren gestorben

„Unser aufrichtiges Beileid gilt Michaels Familie und Freunden sowie den vielen Mannschaftskameraden, mit denen er im Laufe seiner Karriere zusammengespielt hat, und den Fans, die in dieser schwierigen Zeit von dieser herzzerreißenden Nachricht erschüttert und traurig sein werden,“ heißt es in der Mitteilung des FC Cliftonville.

Auch der Club Linfield FC zeigte sich als ehemaliger Verein von Newberry bestürzt über die Nachricht. „Die Gedanken und Gebete aller Mitglieder des Clubs sind in dieser sehr traurigen Zeit bei Michaels Familie und Freunden“, schrieb der Verein in einer Mitteilung auf seiner Website. Angesichts der Nachricht entschieden sich beide Clubs dazu, das für Montag angesetzte Spiel auszusetzen.

Michael Newberry wechselte erst im Sommer zum FC Cliftonville

Für den Belfaster Club FC Cliftonville spielte Newberry erst ab diesem Sommer. Begonnen hatte der im englischen Newcastle geborene Fußballprofi seine Karriere im dortigen Verein Newcastle United. Zwischenzeitlich spielte er in der U21-Nationalmannschaft Nordirlands, für den isländischen Club Víkingur Ólafsvík und den FC Linfield aus Nordirland. (mit dpa)