Weltmeister Andreas Brehme ist mit nur 63 Jahren gestorben. Er soll einen Herzstillstand erlitten haben.

Andreas Brehme ist im Alter von 63 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Lebensgefährtin Susanne Schaefer im Namen seiner Familie der Deutschen Presse-Agentur. Der Fußball-Weltmeister und Siegtorschütze von im WM-Finale 1990 gegen Argentinien hat nach Angaben der Bild in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Herzstillstand erlitten. Er sei noch in die Notaufnahme in einer Münchner Klinik gebracht worden. Brehme hinterlässt seine Lebensgefährtin und zwei erwachsene Söhne.

Brehme hatte während seiner Fußball-Karriere als Spieler und Trainer große Erfolge gefeiert. Er trug unter anderem das Trikot des 1. FC Kaiserslautern, des FC Bayern und von Inter Mailand. 1998 beendete er seine Karriere in Kaiserslautern – als deutscher Meister. 1986 wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft Vize-Welt- und 1992 Vize-Europameister.