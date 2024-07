Kind verbrüht sich mit heißem Tee: Flugzeug muss zwischenlanden

Wegen eines medizinischen Notfalls musste ein Flugzeug auf dem Weg nach Italien am Flughafen Memmingen einen Zwischenstopp einlegen. Wie aus einer Polizeimeldung hervorgeht, hatte sich ein Kind während des Fluges an heißem Tee verbrüht und dabei Verbrennungen dritten Grades erlitten. Der 9-Jährige verbrannte sich ersten Ermittlungen der Grenzpolizei Memmingen zufolge wohl aus Unachtsamkeit selbst an dem Getränk, teilte die Polizei weiter mit. Der junge Brite wurde zunächst von einem sofort gerufenen Notarzt betreut und musste dann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Junger Passagier muss in Memmingen mit Verbrennungen ins Krankenhaus

Der BR meldet unter Berufung auf Daten von flightradar24, dass die Maschine nach der Zwischenlandung in Memmingen schließlich gegen 11 Uhr wieder abhob und gegen 12.30 Uhr mit gut eineinhalb Stunden Verspätung an ihrem Bestimmungsort Brindisi in Italien landete. (mit dpa)