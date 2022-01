Schnelltests könnten bei Omikron weniger verlässliche Ergebnisse liefern

Wenn Schnelltests unzuverlässig sind, ist 2G Plus überflüssig.

So verdienen sich nur die Testbetreiber auf Staatskosten eine goldene Nase. Dann macht es nur Sinn, bei Symptomen und als Kontaktperson einen PCR-TEST zu machen.



2G Plus gehört in meinen Augen komplett abgeschafft, weil es zudem kontraproduktiv ist.



Denn mit dieser Regel überzeugt man keinen einzigen beratungsresistenten Impfverweigerer, sich impfen zu lassen.

Sollte sich eine Person für eine Erstimpfung entscheiden, müsste diese immer noch über ein halbes Jahr warten, bis diese von der Testpflicht befreit wird. Das ist kein Anreiz !



Zudem setzt 2G Plus nur die Wirtschaft unter Druck, da sich die Wenigsten sich die Mühe machen werden, sich testen zu lassen.



Und wen möchte man mit den zusätzlichen Tests schützen? Die beratungsresistenten Impfverweigerer und Spaziergänger?



Es wird Zeit, dass diese Menschen endlich die Konsequenzen für ihre Entscheidungen übernehmen.

Sie können sich weiterhin nicht impfen lassen, müssen aber dann umgekehrt die Durchseuchung und den Ausschluss vom öffentlichen Leben in Kauf nehmen



Wenn diese Menschen dann immer noch von Diktatur sprechen, sollten sie mal einen Blick nach Kasachstan wagen.



Wenn man die Impfungen schnell in die Höhe treiben möchte, bedarf es eigentlich nur 3 Änderungen:



1. 2G Plus wird wieder abgeschafft.

2. Stattdessen 2G in fast allen Bereichen (auch am Arbeitsplatz !).

Ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs.

3. Als vollständig geimpft gilt man nur, wenn die letzte Impfung nicht länger als 7 Monate zurück liegt.



Dann wäre auch eine Impfpflicht obsolet.

Es könnte so einfach sein.



In diesem Sinne

