So sehen Sie die Pressekonferenz von Söder nach dem Corona-Gipfel im Live-Stream

Am Freitag stehen bei der Ministerpräsidentenkonferenz neue Corona-Maßnahmen zur Debatte. So sehen Sie die anschließende Pressekonferenz von Markus Söder heute im Live-Stream.

Zum ersten Mal im neuen Jahr besprechen am Freitag Bundeskanler Olaf Scholz, die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten die aktuelle Corona-Lage. Im Kampf gegen die Omikron-Variante stehen dabei neue Corona-Regelungen im Raum.

Pressekonferenz von Markus Söder heute im Live-Stream sehen

Nach der Konferenz will der bayerische Ministerpräsident Markus Söder gemeinsam mit Gesundheitsminister Klaus Holetschek ein Statement zu den Beratungen abgeben. Das Statement wird als Live-Stream über die Internetseite www.bayern.de übertragen.

Corona-Gipfel am Freitag: Diese neuen Regelungen sind geplant

Am Freitag beraten die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten über eine Verschärfung von Zugangsregeln im öffentlichen Leben. Künftig könnte in Restaurants und Cafés 2G plus gelten, dann hätten nur noch Geimpfte und Genesene mit einem zusätzlichen tagesaktuellen Test Zutritt. Geboosterte könnten ausgenommen werden.

Viele Corona-Regelungen werden aber bestehen bleiben. So soll im Handel, in Freizeiteinrichtungen sowie bei Veranstaltungen weiterhin 2G gelten. Die Ausnahmen bei Geschäften des täglichen Bedarfs sollen aber bleiben, zum Beispiel bei Lebensmittelläden. Diskotheken und Clubs sollen weiterhin komplett geschlossen bleiben. Und auch bei den Kontaktbeschränkungen sind keine Änderungen geplant.

Bei den Quarantänezeiten könnte sich jedoch etwas ändern: Sie könnten unter bestimmten Voraussetzungen verkürzt werden. Nach Kontakt zu Infizierten oder wegen einer eigenen Infektion nach sieben Tagen käme man dann aus der Quarantäne bzw. Isolation heraus. Bedingung dafür ist ein anschließender negativer PCR-Test oder ein "hochwertiger" Antigen-Schnelltest. Ohne Test endet die Maßnahme nach zehn Tagen. Auch über Sonderregeln für Kinder und Mitarbeitende in der kritischen Infrastruktur soll am Freitag diskutiert werden.

