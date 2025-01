Plötzlicher Hype um Hotel auf Kreta: Diese Dating-Show hat ihn ausgelöst

Türkise Meeresbuchten und Strände, Wanderrouten um felsige Klippen, historische Sehenswürdigkeiten und mediterraner Genuss: Wie schön die Insel Kreta ist, wissen Urlauber schon lange. Mit rund 40 Millionen allein im vergangenen Jahr, wie das Online-Portal Reisereporter berichtet, gilt das Urlaubsziel wahrlich nicht mehr als Geheimtipp. Trotzdem gibt es immer noch neue Gründe, weshalb sich Menschen für einen Urlaub auf Kreta interessieren. Ein regelrechter Boom für ein bestimmtes Hotel auf der Insel wurde ausgelöst durch eine Dating-Show auf Netflix.

Kreta: Dating-Show löst Hotel-Hype aus

Bei der Fernsehsendung, die das Interesse an Kreta befeuert haben soll, handelt es sich um die Dating-Show „Love is Blind Germany“. Seit 3. Januar ist die Sendung bei Netflix zu sehen. Das Konzept: Die Teilnehmer der Dating-Reality-Show lernen sich dabei erst kennen, ohne einander dabei sehen zu können. In den sogenannten „Pods“ sind sie durch eine Wand getrennt, nur über ihre Stimmen können sie eine Verbindung zueinander aufbauen, bis sie sich möglicherweise verlieben und sogar verloben. Nur die verlobten Paare dürfen sich dann treffen – und zwar auf Kreta. In einem Hotel leben die Paare eine kurze Zeit lang und entscheiden sich, ob sie wirklich heiraten wollen.

In den USA und in anderen Ländern ist die Reality-Show fast schon ein Klassiker. Der Ableger in Deutschland ist dieses Jahr zum ersten Mal gestartet. Die Fans lieben die Sendung – und scheinbar auch die Kulisse. Das schlägt sich wohl in der Tourismus-Branche nieder. Das Reiseportal expedia.de konnte seit Premiere der TV-Show ganze 135 Prozent mehr Suchanfragen für Hotels auf Kreta als im gleichen Zeitraum im vergangenen Jahr verzeichnen, schreibt das Reiseportal in einer Pressemitteilung.

Übrigens: Manche griechische Reiseziele könnten die Tourismus-Hochburg Kreta ablösen. Dabei wird auf den griechischen Urlaubsinseln das Trinkwasser knapp.

Hotel-Hype: Serienfans suchen nach Luxusresort auf Kreta

Für das Elounda Peninsula Luxury Resort, das Hotel, in dem die Sendung teilweise gedreht wurde, gab es bei expedia.de sogar ein Plus von 280 Prozent. Die Zimmer in dem Fünf-Sterne-Resort an Kretas Ostküste starten laut Reisereporter bei etwa 480 Euro pro Nacht in der Nebensaison und bei mindestens 820 Euro pro Nacht in der Hauptsaison.

Auf Anfrage bestätigte auch das Reiseportal Holidaycheck unserer Redaktion ein deutlich zugenommenes Interesse an dem Hotel. Demnach gibt es in dem Portal einen klar erkennbaren Anstieg in den Suchen nach dem Hotel. „Allerdings auf einem immer noch im Vergleich eher normalen Niveau“, erklärt eine Sprecherin. Hotels könnten also durchaus von TV-Formaten wie diesem profitieren, so Holidaycheck. Das Elounda Peninsula Luxury Resort selbst wollte sich auf Anfrage nicht zu Buchungstrends äußern.

Übrigens: Auf Kreta wird ein neuer Flughafen gebaut.

Hype um Hotel auf Kreta: Phänomen „Set-Jetting“

Dass eine TV-Produktion einen Reise-Hype auslöst, ist nichts Neues. Das Phänomen hat sogar einen Namen in der Tourismus-Branche: Set-Jetting. „Wenn das Interesse seitens der Reisenden an einer Destination auf einmal schlagartig zunimmt, ist dies häufig auf externe Faktoren zurückzuführen“, sagt Expedia-Sprecherin Susanne Dopp. „Dazu gehören beispielsweise soziale Netzwerke, die Medienberichterstattung und eben auch TV- und Streaming-Produktionen.“

Fans von Serien und Filmen tauchen oft nicht nur in die Handlung ein und fiebern mit Figuren mit, sondern bekommen wohl auch Interesse an Kulissen und den Orten der Geschehnisse. Viele Fans möchten sich dann von den Drehorten selbst ein Bild machen – und packen die Koffer.

Ein Paradebeispiel dafür ist die kroatische Hafenstadt Dubrovnik. Dort wurden die Kings-Landing-Szenen der HBO-Serie „Game of Thrones“ gedreht, was laut dem Reiseanbieter TUI zu einem wahrhaftigen Tourismus-Boom führte. Auch Historische Gebäude wie Burg Kreuzenstein, in der Teile der Fantasy-Serie „The Witcher“ gedreht wurden, oder Naturspektakel wie die UNESCO-Welterbestätte Giant‘s Causeway in Nordirland – hier wurde ebenfalls unter anderem „Game of Thrones“ gedreht – lockt Touristen aufgrund der Geschichte als Filmkulisse. Auch Städte wie London, Prag und Budapest sind laut TUI klassische Set-Jetting-Hotspots.

Übrigens: In der Dating-Show „5 Senses for Love“ lernen sich die Teilnehmer ebenfalls auf einer griechischen Insel nach der Verlobung kennen. Beim „Dschungelcamp“ geht es dagegen auf eine andere Insel.