"Polizeiruf 110" gestern aus Magdeburg: So war "Black Box"

Im "Polizeiruf 110" gestern aus Magdeburg musste Doreen Brasch eine bizarre Familiengeschichte aufdecken - Dämonen aus der Vergangenheit inklusive. Lohnt sich "Black Box"?

"Black Box" heißt der neue " Polizeiruf 110 " aus Magdeburg . Der Krimi lief am Sonntagabend (03.07.2022, 20.15 Uhr) im Ersten und ist jetzt in der Mediathek zu sehen.

" aus . Der Krimi lief am Sonntagabend (03.07.2022, 20.15 Uhr) im Ersten und ist jetzt in der Mediathek zu sehen. Zur Handlung: Scheinbar grundlos tötet ein junger Mann einen Fremden im Zug. Die Ermittlungen führen Hauptkommissarin Doreen Brasch zur Familie des geständigen Täters.

Handlung: Der "Polizeiruf 110" gestern am Sonntag im Schnellcheck

Der 21-jährige Adam Dahl (Eloi Christ) fährt nach einem Partywochenende in Berlin mit seinem Freund Tomi im Zug zurück nach Magdeburg. Die beiden sind glücklich und verliebt. Doch die Stimmung kippt schlagartig, als Christof Oschmann zu dem jungen Paar ins Zugabteil steigt. Etwas wird in Adam ausgelöst – nicht genau zu benennen, wodurch. Aber es ist das, wonach Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen ) später verzweifelt sucht – das, was man "Trigger" nennt.

Adam Dahl erschlägt Christoph Oschmann. Später kann er nicht sagen, warum er das getan hat. Er weiß es einfach nicht. Er kennt den Mann noch nicht einmal. Intuitiv spürt Brasch eine Verbindung zu Adam und möchte ihm helfen, die Wahrheit herauszufinden. Adams Vater, Klaus-Volker Dahl, Direktor a. D. des LKA, versucht, Einfluss auf Braschs Ermittlungen zu nehmen. Er und seine Frau Bianca, eine bedeutende Psychologin, beteuern Adams Unschuld. Ist es wirklich nur die Liebe zweier Eltern, die ihren Sohn beschützen möchten? Wissen sie mehr, als sie sagen?

Diskussion mit Uwe Lemp (Felix Vörtler) und Günther Márquez (Pablo Grant) um das Motiv: Doreen Brasch hat eine Theorie. Foto: Conny Klein, MDR

Polizeiruf-Kritik: Lohnt sich "Black Box"?

Angesichts der Ausgangskonstellation im "Polizeiruf 110" gestern hätte es ein lahmer, erwartbarer Abend werden können, doch die Geschichte entwickelte einen immer stärkeren, dunklen Sog und führte hinein in einige überraschende Abgründe. Damit ist "Black Box" nicht nur spannend, sondern großes, kitschfreies Gefühlsfernsehen, schreibt Ronald Hinzpeter in unserer Krimi-Kolumne.

Adam Dahl (Eloi Christ) im "Polizeiruf 110" gestern aus Magdeburg. Foto: Conny Klein, MDR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im "Polizeiruf 110" vom 3.7.22

Doreen Brasch : Claudia Michelsen

: Uwe Lemp : Felix Vörtler

: Felix Vörtler Günther Márquez: Pablo Grant

Adam Dahl : Eloi Christ

: Eloi Christ Tomislav Bogunovic: Kai Müller

Klaus-Volker Dahl : Sven-Eric Bechtolf

: Bianca Dahl : Corinna Kirchhoff

: Dr. Sabine Bräunlich : Susanne Böwe

"Polizeiruf 110": Live-Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt den "Polizeiruf 110" wie alle Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Krimis sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Kommissare: Doreen Brasch ist die Polizeiruf-Ermittlerin in Magdeburg

Claudia Michelsen ermittelt als Doreen Brasch seit 2013 im Polizeiruf in und rund um Magdeburg - zunächst an der Seite von Jochen Drexler, gespielt von Sylvester Groth, von 2016 bis 2019 gemeinsam mit Dirk Köhler (Matthias Matschke). Seit dessen Ausstieg beim "Polizeiruf 110" ermittelt Claudia Michelsen erst mal alleine weiter.

Brasch hat ein außerordentlich gutes Gespür für Menschen und ist eine hervorragende Ermittlerin. Sie folgt ihrer Intuition und liegt häufig damit richtig. Die Kehrseite der Medaille ist, dass sie manchmal dazu neigt, sich leidenschaftlich zu verrennen und auch mal in die falsche Person zu verbeißen.

