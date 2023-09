Diese Frau ist erfolgreicher als Helene Fischer

Simone Sommerland singt Kinderlieder und ist seit 460 Wochen in den deutschen Albumcharts. Damit kickt sie sogar Schlagerkönigin Helene Fischer vom Thron.

Simone, wer? Das werden sich vermutlich die meisten fragen, denn ihre Stimme kennen nur Menschen, die Kinder im Kindergartenalter haben – oder ebenjene betreuen. Simone Sommerland bekommt aktuell viel Aufmerksamkeit, denn die Kinderliedersängerin hat jüngst mit ihrem Album "30 besten Kinder- und Bewegungslieder" Schlagerkönigin Helene Fischer vom Thron der Albumcharts gestoßen. Sie ist sogar erfolgreicher als Abba.

Der Tagesspiegel betitelte die 47-Jährige, die eigentlich Simone Stiers heißt, als unbekanntesten Superstar Deutschlands. Ihre aktuelle Tour ist beinahe restlos ausverkauft, mehr als 640.000 Einheiten ihres Albums wurden verkauft, auf YouTube hat ihr Kanal "Kinderlieder zum Mitsingen und Bewegen" 2,4 Millionen Follower. Mit dem Projekt Simone Sommerland, Karsten Glück & die Kita-Frösche veröffentlicht sie jedes Jahr vier neue Alben unter dem Namen "Die 30 besten …". Karsten Glück (Stiers) ist ihr Mann. In ihrer Jugend sang sie im Übrigen als Schlumpfine die "Die Schlümpfe" Alben ein.

Simone Sommerland war in ihrer Jugend mit Popstar Blümchen auf Tour

Genug Fakten: Simone Sommerland könnte sich mit ihren blonden Locken und ihrem strahlenden, großen Dauerlächeln genauso gut Simone Sonnenschein nennen. Quirlig und fröhlich hüpft, singt und tanzt sie mit den Kindern über die Bühne zu altbekannten und neuen Kinderliedern. Dabei bringt sie in ihren Videos beinahe noch mehr Freude auf als die mit ihr tanzenden Kinder. Sie ist studierte Gesangslehrerin und dreifache Mutter. Laut eigener Aussage hat sie schon im Kindergartenalter gewusst, dass sie Sängerin werden möchte. Genau diesen Traum konnte sie sich erfüllen: Mehrere ihrer Alben sind mit Gold und Platin ausgezeichnet worden. Und Stiers war gemeinsam mit Jasmin Wagner alias Blümchen auf Tournee.

Bei allem Erfolg scheint sie aber auf dem Boden geblieben zu sein. In der NDR-Talkshow sagte sie im Juli über die Platinalben: Ihr sei nicht wichtig, was "an der Wand hängt", sie mache nur ihren Job. Die Personen "Simone Sommerland" und "Simone Stiers" sind also nicht ein und dieselbe. Während Sommerland beinahe aufdringlich fröhlich ist, wirkt Stiers gelassen, ruhig und von ihrem Erfolg unbeeindruckt. Die Erklärung sei für sie, dass sie als Studiosängerin nicht im Fokus stehe, wie es beispielsweise Helene Fischer tut. Und dennoch: Erfolgreicher ist Stiers/Sommerland allemal.

